Miguel Merentiel tiene altas chances de irse de Boca Juniors en el próximo mercado de pases: los detalles

Boca Juniors tuvo un pésimo 2025 , en el que no jugó competencias internacionales y tampoco pudo ser campeón de ninguno de los tres torneos locales que se disputa en Argentina , pero el delantero uruguayo Miguel Merentiel fue uno de los más destacados del plantel en términos individuales y más bancado por la hinchada xeneize.

Luego de perder ante Racing por 1-0 el pasado domingo en las semifinales del Torneo Clausura , Boca cierra el 2025 quedando afuera en la fase 2 del repechaje de la Copa Libertadores en febrero, eliminado en cuartos de final del Torneo Apertura , eliminado de la Copa Argentina ante Atlético Tucumán y afuera en fase de grupos del Mundial de Clubes.

Lo único positivo que rescata en este 2025 es que, además de ganar un Superclásico ante River Plate, logró clasificar a la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026 después de dos años sin disputarla.

De cara al próximo año, el plantel xeneize entrenará esta semana con normalidad y posteriormente quedará liberado hasta el 3 de enero , cuando comienza la pretemporada.

Juan Román Riquelme, presidente de Boca, pretende reforzar al máximo el plantel para pelear la Copa Libertadores y rodear bien a Leandro Paredes, pero deberá tener en cuenta que Merentiel tiene muchas chances de que no continúe.

Merentiel y Zeballos Miguel Merentiel celebrando su gol ante River Plate

Según informan desde Argentina, el delantero uruguayo le manifestó a un miembro de la comisión directiva su deseo de irse de Boca en el siguiente mercado de pases si llega una buena oferta para él.

Hace unas semanas manifestó su deseo de emigrar sosteniendo que era el momento adecuado y pidió a Boca que sea un poco más maleable si llega una oferta, principalmente porque el delantero uruguayo no logró hacer esa diferencia económica y considera que es el momento para cerrar su ciclo en el equipo argentino.

Luego del Mundial de Clubes, a mediados de junio de este año, también surgió esta misma información e incluso equipos como el Villarreal o Sevilla de España, o incluso desde Emiratos Árabes, se mostraron interesados en él. En esta oportunidad, si llega una oferta que ronde los US$ 10 millones, Merentiel se va a ir de Boca pese a que cuenta con una cláusula de US$ 18 millones.

Merentiel fue el máximo goleador de Boca en el 2025 con 15 goles y 4 asistencias, superando a Milton Giménez (10 goles y 4 asistencias) , Exequiel Zeballos (6 goles y 4 asistencias) y Edinson Cavani (5 goles y 2 asistencias).

Además, alcanzó los 50 goles en 143 partidos y se ubicó como el segundo máximo goleador en la historia de Boca Juniors, superando a Severino Varela y solo por detrás de Manteca Martínez (87 goles).