NACIONAL

Lucas Villalba está muy cerca de firmar en Botafogo; mirá la cifra que manejan en Brasil por el extremo de Nacional y el último detalle que quedaba pendiente con City Torque

“Ya hay luz verde por parte de todas las partes implicadas”, informan en Brasil sobre el traspaso de Lucas Villalba

10 de diciembre 2025 - 12:33hs
Foto: Leonardo Carreño

El extremo de Nacional, Lucas Villalba, está cerca de firmar con Botafogo de Brasil, según informan este miércoles medios deportivos de ese país, en el que señalan que hay acuerdos entre todas las partes involucradas.

El último detalle que quedaba en espera era la decisión de Montevideo City Torque, el club desde el que el puntero llegó a los tricolores al ser fichado al comienzo de la temporada 2025, en la que deslumbró en el primer semestre.

Nacional pagó US$ 800.000 por el traspaso, se quedó con el 60% de la ficha y los ciudadanos retuvieron el 40%.

Además, City Torque tenía una cláusula de igualación de cinco días en la que podía equiparar la mejor oferta que llegara por Villalba, la que venció este martes a la noche.

Pero el City Group decidió no ejecutarla, según informa este miércoles GloboEsporte de Brasil, por lo que “ya hay luz verde por parte de todas las partes implicadas” y Villalba se encamina para llegar al club carioca.

La cifra que manejan en Brasil por Villalba

De esta forma, Botafogo procederá a realizar los trámites burocráticos para cerrar refuerzo.

El club ya tiene un acuerdo salarial con el jugador.

En tanto, el acuerdo con Nacional, que incluye bonificaciones y objetivos de rendimiento futuro, asciende a US$ 3 millones.

La firma del contrato se realizará luego de que el jugador pase las pruebas médicas cuando llegue a Brasil.

En Botafogo esperan cerrar los trámites legales y que el jugador ponga la firma para Navidad, indicó GloboEsporte.

