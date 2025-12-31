La FIFA prohíbe nuevos fichajes a Botafogo por deuda con Atlanta United por Thiago Almada

Una prohibición de realizar fichajes para el Botafogo de Brasil entró en vigencia este miércoles 31 de diciembre, por deudas por la contratación del argentino Thiago Almada en 2024, procedente del estadounidense Atlanta United , informó la FIFA .

Almada, de 24 años y campeón del Mundial de Qatar 2022, integró el plantel del equipo de Rio de Janeiro cuando ganó el Brasileirão y la Copa Libertadores en 2024.

Después fue cedido al Olympique de Lyon y definitivamente vendido al Atlético de Madrid , su actual club.

Ante reclamos del Atlanta United por el pago pendiente de 21 millones de dólares, la web de la FIFA reportó la prohibición de nuevas contrataciones para el Fogão en las próximas tres ventanas de transferencias.

Thiago Almada fue figura ante Sao Paulo

Botafogo busca saldar la deuda

Sobre la medianoche del martes, en un comunicado, el Botafogo informó negociaciones con el equipo estadounidense para buscar un acuerdo.

"Las conversaciones fueron pausadas por el receso de fin de año y serán retomadas en breve", apuntó el equipo brasileño.

"El Botafogo espera tener el tema resuelto" para la próxima ventana de transferencias, expresa el texto. "El club será muy activo en la contratación de jugadores en enero de 2026", agregó.

Con su propietario, el estadounidense John Textor, en el ojo del huracán, el Botafogo enfrenta dificultades económicas derivadas de la crisis financiera que estuvo a punto de costarle al Lyon el descenso en Francia.

Botafogo y Lyon pertececen a la trasnacional de clubes Eagle Football Holdings y están enzarzados en disputas judiciales por deudas.

A raíz de la crisis, Textor fue apartado de la directiva del equipo francés.

El Botafogo, que fue comprado en 2022 por el magnate norteamericano, está en un proceso de reestructuración.

El 22 de diciembre anunció al argentino Martín Anselmi como entrenador tras la salida del italiano Davide Ancelotti, hijo del seleccionador de Brasil, Carlo Ancelotti.

