Dólar
Compra 37,20 Venta 39,70

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45

Siguenos en:

El Observador / Fútbol / PEÑAROL

Eduardo Darias no jugó en Peñarol contra Colo Colo por una inflamación en la rodilla: se espera su evolución para el clásico

Las cargas de la pretemporada y los minutos que sumó Eduardo Darias ante Independiente y River Plate generaron un contratiempo menor en la evolución de la recuperación del volante

22 de enero 2026 - 18:33hs
Eduardo Darias

Eduardo Darias

Foto: @OficialCap

Tras jugar 15 minutos contra River Plate el sábado pasado, llamó la atención la ausencia de Eduardo Darias el miércoles en un nuevo amistoso de Peñarol por la Serie Río de la Plata, esta vez ante Colo Colo.

Matías Arezo y Jonathan Villagra
PEÑAROL

El golpe a mano abierta de Matías Arezo sobre Jonathan Villagra en el final caliente de Peñarol vs Colo Colo y su explicación por la reacción

Washington Aguerre y uno de los penales atajados ante Colo Colo
PEÑAROL

Las confesiones de Washington Aguerre en su retorno a Peñarol: el "amor y odio" de sus hinchas, cuatro penales atajados y el enojo de Diego Aguirre

Olase fue al banco contra Colo Colo pero no tuvo minutos. Contra River Plate no entró en la convocatoria.

Para el entrenador los titulares son Jesús Trindade y Eric Remedi.

Además de Darias y Olase, el DT tiene pensadas como alternativas para esa zona a Leandro Umpiérrez y Diego Laxalt.

El miércoles se metió en la convocatoria Santiago Benítez, quien retornó este año desde Colón, y ya desde el año pasado entrena con Primera Julio Daguer.

Aguirre está enfocado para el clásico de 1° de febrero donde Peñarol se medirá con Nacional en la final de la Supercopa Uruguaya.

Para ese partido no tendrá a Washington Aguerre (suspendido por la expulsión que sufrió en el final del torneo de Colombia, con Independiente Medellín), Maximiliano Olivera, lesionado el miércoles ante Colo Colo, Abel Hernández, lesionado el sábado contra River Plate, ni Lucas Hernández, lesionado en las finales de la Liga AUF Uruguaya del año pasado ante Nacional.

Diego Laxalt viene de una larga inactividad y está haciendo un trabajo de puesta a punto en lo físico.

Como alternativas para el lateral izquierdo el DT tiene a los laterales derechos Fabio Escobar y Kevin Rodríguez. También jugó mucho tiempo en ese puesto Trindade, para quien Aguirre es inamovible en la mitad de la cancha.

Temas:

Peñarol Eduardo Darias

Seguí leyendo

Las más leídas

Matías Arezo 
PEÑAROL

Peñarol 1 (3)-1 (4) Colo Colo EN VIVO por la Serie Río de la Plata: Washington Aguerre atajó cuatro penales pero el aurinegro tuvo una ineficacia alarmante al patear

Andrés Ferrari celebra su gol para la sub 20 ante Irak
URUGUAYOS

Fue campeón del mundo sub 20 con Uruguay, se fue a Europa y está cerca de sumarse a un nuevo club de España que pujó por él con Werder Bremen alemán

Ignacio Suárez
COPA DE LA LIGA AUF

A qué hora juegan hoy Nacional vs Progreso por la semifinal de la Copa de la Liga AUF, cancha, entradas y dónde verlo

Incidentes entre hinchas de Peñarol y Colo Colo 
FÚTBOL

Autos destrozados, corridas y pedradas: los videos de los incidentes entre hinchas de Peñarol y Colo Colo y el reporte de Policía en un nuevo episodio violento en partidos de verano

EO Clips

Más noticias de Referí

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos