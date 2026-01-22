Eduardo Darias no jugó en Peñarol contra Colo Colo por una inflamación en la rodilla: se espera su evolución para el clásico

Tras jugar 15 minutos contra River Plate el sábado pasado, llamó la atención la ausencia de Eduardo Darias el miércoles en un nuevo amistoso de Peñarol por la Serie Río de la Plata, esta vez ante Colo Colo.

El volante sufrió una inflamación en la rodilla por la acumulación de cargas en la pretemporada más los minutos que sumó contra Independiente (a puertas cerradas en el Campeón del Siglo) y contra River Plate , y por esa razón la sanidad que encabeza Daniel Zarrillo decidió dejarlo al margen.

Darias se operó en marzo de 2025 por una rotura de ligamentos que sufrió ocho meses antes, pese a la cual siguió jugando todo el 2024 con un rendimiento excepcional.

El entrenador Diego Aguirre no pidió reforzar el mediocampo tras la salida de Ignacio Sosa porque notó en los primeros días de pretemporada que Darias está muy bien y que desde noviembre estaba entrenando otra vez Tomás Olase, que también sufrió rotura de ligamentos en febrero del año pasado.

PEÑAROL Las confesiones de Washington Aguerre en su retorno a Peñarol: el "amor y odio" de sus hinchas, cuatro penales atajados y el enojo de Diego Aguirre

PEÑAROL El golpe a mano abierta de Matías Arezo sobre Jonathan Villagra en el final caliente de Peñarol vs Colo Colo y su explicación por la reacción

Olase fue al banco contra Colo Colo pero no tuvo minutos. Contra River Plate no entró en la convocatoria.

Para el entrenador los titulares son Jesús Trindade y Eric Remedi.

Además de Darias y Olase, el DT tiene pensadas como alternativas para esa zona a Leandro Umpiérrez y Diego Laxalt.

El miércoles se metió en la convocatoria Santiago Benítez, quien retornó este año desde Colón, y ya desde el año pasado entrena con Primera Julio Daguer.

Aguirre está enfocado para el clásico de 1° de febrero donde Peñarol se medirá con Nacional en la final de la Supercopa Uruguaya.

Para ese partido no tendrá a Washington Aguerre (suspendido por la expulsión que sufrió en el final del torneo de Colombia, con Independiente Medellín), Maximiliano Olivera, lesionado el miércoles ante Colo Colo, Abel Hernández, lesionado el sábado contra River Plate, ni Lucas Hernández, lesionado en las finales de la Liga AUF Uruguaya del año pasado ante Nacional.

Diego Laxalt viene de una larga inactividad y está haciendo un trabajo de puesta a punto en lo físico.

Como alternativas para el lateral izquierdo el DT tiene a los laterales derechos Fabio Escobar y Kevin Rodríguez. También jugó mucho tiempo en ese puesto Trindade, para quien Aguirre es inamovible en la mitad de la cancha.