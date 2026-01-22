Dólar
El golpe a mano abierta de Matías Arezo sobre Jonathan Villagra en el final caliente de Peñarol vs Colo Colo y su explicación por la reacción

Mirá la agresión de Matías Arezo a Jonathan Villagra de Colo Colo en el final caliente que tuvo el amistoso de Peñarol

22 de enero 2026 - 0:12hs

Matías Arezo jugó un partido muy especial en Peñarol contra Colo Colo: realizó un enorme despliegue para presionar a la defensa rival, metió una brillante asistencia y sobre el final le recriminó a Jonathan Villagra una falta sobre Stiven Muhlethaler y tras una discusión lo agredió con un golpe que determinó su expulsión.

Por su entrega, fue de lo más destacado del equipo de Diego Aguirre donde nuevamente Leonardo Fernández tuvo una opaca presentación.

El DT optó para el cierre para colocar a Facundo Batista y jugar con dos centrodelanteros.

Tribuna Ámsterdam
SERIE RÍO DE LA PLATA

Incidentes entre hinchas de Peñarol con la Policía provocados por agresión inicial de barras de Colo Colo

Maximiliano Olivera
PEÑAROL

Más problemas en Peñarol: Maximiliano Olivera se lesionó contra Colo Colo y se perderá el clásico contra Nacional por la Supercopa Uruguaya

En la última jugada del partido, Arezo mandó un pelotazo de 40 metros y Batista empató con gran definición cruzada.

Instantes después se produjo una situación violenta donde Arezo fue el gran protagonista.

Stiven Muhlethaler recibió una falta común de Diego Ulloa tras la cual Jonathan Villagra rechazó fuerte la pelota, cerca de la cabeza del juvenil.

No pasó nada del otro mundo, pero Arezo reaccionó contra Villagra y lo insultó. El chileno respondió en el mismo tono y Arezo comenzó a empujarlo para luego asestarle un gope durísimo a mano abierta sobre el rostro.

Jugadores de ambos bandos intercedieron para empujarse primero y luego separarse, porque fueron más los que quisieron apaciguar los ánimos.

En zona mixta, al final del partido, Arezo declaró en conferencia de prensa: "Son cosas del fútbol, sin dudas, se dio una situación con un chiquilín de nosotros con un colega, cosas que no deberían pasar y para eso estamos los más experientes, pero son cosas que no deberían pasar porque somos colegas", remarcó Arezo que dio a entender que la acción de riesgo de Villagra fue desleal, algo que las imágenes no lograron demostrar.

Arezo fue expulsado inmediatamente por Andrés Matonte, al igual que el lateral chileno agredido, y ninguno pudo participar de la tanda de penales.

