El estado físico de Leo Fernández: lo que dijo Diego Aguirre tras el partido ante Colo Colo, lo que le preocupa de Peñarol y su desmentido a un dirigente sobre Nicolás Vallejo

Leo Fernández de Peñarol se lamenta tras fallar su penal en la tanda entre Peñarol y Colo-Colo en el Estadio Centenario

El entrenador de Peñarol , Diego Aguirre , habló tras el partido ante Colo Colo de este miércoles por la Serie Río de la Plata, que tuvo empate 1-1 en los 90 minutos y que ganaron los chilenos en una extensa definición por penales, y analizó la actualidad del equipo que se prepara para la final de la Supercopa Uruguaya ante Nacional el 1° de febrero.

El DT reconoció que en los penales pidió que el golero Washington Aguerre pateara uno, lo que finalmente no llegó a ocurrir. “Sí, pero son cosas de juego en definitiva. Es la decisión de ellos que están en el campo, pero bueno, me parecía bien que pateara Washi”.

Sobre el rendimiento de Peñarol este miércoles, que perdía 1-0 e igualó en la última pelota con un gol de Facundo Batista, Aguirre señaló que “es un partido de preparación, de pretemporada, con muchas variantes, con cargas en las que los jugadores no llegan en su mejor momento para competir, pero es parte de esto”.

“Así que siempre hay conclusiones para sacar, pero sobre todo rendimientos individuales donde hay cosas que me voy contento, y después preocupado , pero más por el tema por ejemplo lo de Maxi Olivera que alguna cosa futbolística”.

Sobre el lateral y capitán, que se lesionó y tuvo que salir, dijo que “tuvo un golpe” que “seguramente le va a llevar algunos días y entonces lo pone en riesgo para el inicio del campeonato”.

Su lesión se suma a la de Abel Hernández del pasado sábado ante River Plate, dos jugadores que no estarán en la final ante Nacional por la Supercopa Uruguaya.

Consultado sobre el nivel futbolístico y la falta de extremos al no cerrar fichajes hasta el momento para esos puestos, dijo: “Eso sí va a pasar y en los próximos días vamos a tener alguna confirmación”.

20260121 Franco Escobar Peñarol Colo Colo Serie Río de la Plata. Foto: Gastón Britos/Focouy Franco Escobar Foto: Gastón Britos/Focouy

“Hay cosas que pasaron hoy, por ejemplo, por decir algo positivo, lo de Franco Escobar me gustó mucho, jugó 45 minutos pero solamente porque es parte del proceso de entrenamiento, pero mostró mucha jerarquía. Me gustó Lucas Ferreira también. Hay cosas sobre todo de los jugadores nuevos, porque a los otros ya los conocemos y cuando estemos en la competencia van a estar en un buen nivel, pero ahora estamos en este proceso de ir buscando los mejores rendimientos y no hay que olvidarse que hace sólo dos semanas que estamos entrenando”, señaló.

El entrenador mirasol recordó que “son partidos de preparación donde no podés sacar demasiadas conclusiones”. “Vamos a ver el equipo cuando tenga que competir. Ahí puedo ser más justo con la evaluación. Así que hay que esperar que empiece la competencia para tener más claro todo”.

La espera por Vallejo y lo que le desmintió a un dirigente

Aguirre también fue consultado por la situación de Nicolás Vallejo, el argentino que interesa a Peñarol y que recientemente fue fichado por León de México. Los carboneros esperan una posible cesión.

20252128 Nicolás Vallejo entrenó con León de México, su nuevo club Nicolás Vallejo entrenó con León de México, su nuevo club

“Está la posibilidad esa cierta, que hay que esperar algunos días todavía, así que esperemos que se pueda concretar”, señaló.

Cuando le preguntaron si el jugador quería llegar a Peñarol, dijo: “Sí, pero es un tema que ya no quiero ni hablar más, hay que esperar qué pasa”.

Y luego, también consultado por lo que dijo este jueves el directivo Marcelo Solomita, que el jugador se había resentido de una lesión en León de México, señaló: “No, eso no es verdad”.

Los nombres para el mediocampo de Peñarol

Aguirre también habló de los jugadores que tiene para el doble cinco, donde los titulares han sido Eric Remedi y Jesús Trindade.

20260121 Jesús Trindade Leandro Umpiérrez y Cristián Riquelme Peñarol Colo Colo Serie Río de la Plata. Foto: Gastón Britos/Focouy Jesús Trindade Leandro Umpiérrez y Cristián Riquelme Foto: Gastón Britos/Focouy

“A mí tanto Remedi como Jesús me dan mucha confianza y vamos a evaluarlos cuando tengamos que competir, pero es verdad que está volviendo Eduardo Darias y que puede haber tal vez alguna carencia ahora. Leandro Umpiérrez también puede jugar por dentro. O sea, como que tenemos variantes. Vamos ahora a esperar que se termine de confirmar el plantel y ahí vamos a ver cómo estamos para este comienzo”, señaló.

El estado físico de Leo Fernández

Ante el comentario de un periodista, que lo hizo a modo de pregunta, acerca de que seguía viendo muy mal a Leo Fernández, Aguirre continuó con su respuesta anterior y señaló: “Ahí está Laxalt, que puede jugar también, ya que el último año jugó de doble 5 como volante, entonces es también una opción”.

Luego, el periodista le reiteró: “Sigo viendo muy mal a Leo Fernández”.

20260121 Leonardo Fernández y Arturo Vidal Peñarol Colo Colo Serie Río de la Plata. Foto: Gastón Britos/Focouy Leonardo Fernández y Arturo Vidal Foto: Gastón Britos/Focouy

A lo que Aguirre comenzó a hablar del estado de forma del 10.

“Quedan 15 o 20 días, digamos, para estar en forma y poder competir”, señaló el entrenador, mientras se escuchó al encargado de prensa de Peñarol decir “gracias”, para dar por finalizada la comparecencia del DT, mientras Aguirre respondía sobre la situación física del crack aurinegro.

20260121 Leonardo Fernández Peñarol Colo Colo Serie Río de la Plata. Foto: Gastón Britos/Focouy Leonardo Fernández Foto: Gastón Britos/Focouy

El entrenador siguió con su respuesta con estos conceptos: “Leo también está... vamos a esperar a que empiece la competencia y ahí podemos ser más justos en el análisis y en ver el nivel de los jugadores. Es una preparación que veremos cómo estamos cuando empecemos a competir”. Luego, tras completar el concepto, el entrenador cerró su exposición ante los medios.