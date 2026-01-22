Las confesiones de Washington Aguerre en su retorno a Peñarol: el "amor y odio" de sus hinchas, cuatro penales atajados y el enojo de Diego Aguirre

Washington Aguerre nunca pasa desapercibido. Y su retorno a Peñarol , tras jugar un año en Independiente de Medellín, no fue la excepción. El polémico golero atajó cuatro penales en el amistoso contra Colo Colo y después del partido hizo tres importantes confesiones: sobre los hinchas, sobre el enojo de Diego Aguirre en la tanda y también sobre Sebastián Britos, con quien compartirá puesto esta temporada.

Aguerre, de 32 años, fue titular luego de que quedara al margen el pasado sábado contra River Plate en Maldonado, porque surgieron discrepancias internas entre los dirigentes por el nuevo contrato que estampó con Peñarol.

Esas diferencias quedaron saldadas con una votación del consejo directivo que se dio el martes de mañana y tal como había anunciado el entrenador Aguirre, el golero estuvo en cancha este miércoles ante Colo Colo, en nuevo amistoso por la Serie Río de la Plata .

El partido que hizo fue terrenal: nada que hacer en el gol en el primer tiempo y una muy buena atajada en el complemento que terminó siendo clave porque minutos después, Facundo Batista empató y la definición se fue a los penales.

Y ahí su figura se agrandó: atajó cuatro penales, tres de ellos en forma consecutiva. Uno, incluso, lo tapó con la cara.

En Peñarol solo anotaron Eric Remedi, Andrés Madruga y Kevin Rodríguez. Pero llamó la atención lo mal que patearon Jesús Trindade, Matías González y Lucas Ferreira, elevando sus remates. El de Stiven Muhlethaler fue atajado mientras que los de Leonardo Fernández y Facundo Batista se estrellaron en los palos.

"En lo personal contento, los penales son así, mérito de Colo Colo. Contento por poder ayudar al equipo. A lo Peñarol, agónico el empate y ahora a lo que viene", dijo apenas terminado el partido en nota con la prensa oficial de la Serie Río de la Plata.

Consultado si le sorprendió que a pesar de haber atajado cuatro, sus compañeros erraran tantos, Aguerre contestó: "No, pero los penales son así".

En la serie del uno por uno, luego de que Yastina Cuevas elevara afuera su remate, Diego Aguirre mandó a Aguerre a ejecutar.

Sin embargo, el golero no acató la orden y terminó ejecutando Matías González, quien desaprovechó la oportunidad de ganar la serie con un remate muy malo, por encima del travesaño.

Diego Aguirre fue lo primero que contestó en la conferencia de prensa: "Cosas del juego, son decisiones de ellos que están en el campo, pero me parecía bien que pateara Washi".

"Yo la verdad quería patear pero siempre veía a mis compañeros venir. Bueno, uno no puede hacer todo", dijo riéndose el golero en la entrevista.

Fue ahí cuando la periodista Ana Inés Martínez le preguntó sobre el recibimiento que tuvo de parte de los hinchas, con una respuesta que sorprendió a la profesional.

"Fue entre amor y odio, la verdad", contestó.

-"¿Decís?"

-Porque hubo silbidos y otras cosas.

-¿Pero odio por qué?

-Por la manera que me fui, por lo que pasó ahora, pero eso ya es extradeportivo. Pero contento, la verdad que esta gente se merece mucho más.

Finalmente, Martínez le dijo a Aguerre que Sebastián Britos, al que Peñarol también contrató esta temporada, le dijo a Diego Aguirre que llegó a Peñarol a atajar: "Te la va a hacer complicada".

Aguerre respondió: "Britos es muy buen arquero, vino a sumar mucha experiencia en el arco de Peñarol, va a ser una competencia muy buena entre los dos, pero no la va a tener fácil porque sé a lo que vine, creo en mí, confío mucho en mí y va a ser un muy buen año para nosotros.

El golero dijo que es una "lástima" perderse el clásico contra Nacional por la sanción que arrastra por su pasaje por el fútbol de Colombia: "Espero estar lo antes posible para poder ayudar al equipo".