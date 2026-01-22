Quiso picarla, le erró y se lesionó: el video del insólito penal de un jugador de Colo Colo en la tanda contra Peñarol que se volvió viral en las redes

El insólito penal de un jugador de Colo Colo contra Peñarol que se volvió viral en redes

Colo Colo venció por penales a Peñarol en un amistoso disputado este miércoles en el Estadio Centenario , en el marco de la Serie Río de la Plata , luego de que el partido culminara 1-1 en los 90 minutos.

Una de las figuras del partido fue Washington Aguerre , que a pesar de la derrota del carbonero por 4-3 atajó cuatro penales en la tanda . Uno de esos tiros se volvió viral en las redes sociales , pero no por las virtudes del arquero, sino por la forma en la que lo pateó su rival.

Tras el 2-2 de los primeros cinco penales por lado, el encargado de abrir el mata-mata fue el extremo de Colo Colo Cristián Zavala. El chileno tomó una corta carrera y tras picar en velocidad hacia la pelota intentó picarla , pero su remate no tomó altura y Aguerre lo detuvo sin moverse de su posición.

Luego de ello, Zavala salió caminando hacia el costado del arco y se tiró al suelo afuera de la cancha tocándose la rodilla , visiblemente dolorido.

El recorte del penal y la posterior salida del jugador de Colo Colo comenzó a difundirse en las redes por distintas partes del mundo, como Italia, España o Inglaterra.

Muchas cuentas compararon el tiro del extremo con el penal que falló Brahim Díaz en la final de la Copa de África entre Marruecos y Senegal, que le podría haber dado el título a los marroquíes.

"Brahim Díaz debió haber hecho su fallida Panenka como lo hizo anoche Cristián Zavala de Colo Colo", escribió, por ejemplo, la página de deportes inglesa Copa 90.