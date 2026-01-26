Era verdad: jugador de Colo Colo que se tomó la rodilla tras picarle el penal a Washington Aguerre de Peñarol, sufrió fractura de rótula

El delantero chileno Cristián Zavala, jugador de Colo Colo, se hizo viral la semana pasada luego de tirar un penal picándosela a Washington Aguerre de Peñarol . Tras fallar y quedar expuesta al ridículo, el jugador se tendió en el campo acusando un dolor en la rodilla.

Este lunes, diversos medios chilenos informaron que el jugador sufrió una fractura de rótula en su pierna derecha y que la misma lo tendrá alejado de las canchas de siete a nueve semanas.

El miércoles de la semana pasada, Zavala entró para jugar los últimos 25 minutos del amistoso de la Serie Río de la Plata en el que su club, Colo Colo, le ganó a Peñarol por 4-3 en una tanda en la que se ejecutaron 18 penales y se erraron 11.

Uno de los errados fue el Zavala, quien le picó suavemente la pelota a un Washington Aguerre que intuyó el desenlace porque no se jugó antes a ningún palo y solo tuvo que agacharse para contener el balón con sus dos manos.

El jugador lucía un llamativo color de pelo: fucsia fosforescente.

Luego de tirar y de trotar hasta pasar la línea de fondo, Zavala se tiró al piso y comenzó a tomarse la rodilla derecha, evidenciando gestos de dolor que antes no había experimentado en el trote, al momento de la ejecución ni apenas después de la misma.

20260121 Cristián Zavala Colo Colo penal picado contra Peñarol Serie Río de la Plata Cristián Zavala

Por eso, en las redes sociales los hinchas de su propio equipo lo fustigaron con dureza y hubo periodistas que hasta fueron al aeropuerto para ver cómo estaba de su lesión.

Este lunes, fue consultado por Rodrigo Gómez Flores de Radio Cooperativa a la salida del entrenamiento.

Ahí Zavala se mostró con su color natural de pelo, con un radical cambio de look.

Mientras se sacaba fotos con los hinchas, apenas si respondió con monosílabos a las preguntas.

Dijo que el club ya iba a comunicar su lesión -en realidad lo hicieron los medios y por ahora Colo Colo no realizó posteos al respecto-, expresó estar "tranquilo" y confesó que no llegará al inicio del torneo chileno.

Pese a una lesión que se comunicó como grave, el jugador se fue manejando del entrenamiento.