Las razones por las que aún no se conoce con qué pelota se jugará la final Nacional vs Peñarol por la Supercopa Uruguaya del domingo

El fútbol uruguayo estrenará el próximo domingo (1° de febrero) la temporada 2026 con la Supercopa Uruguaya , en un partido clásico Nacional vs Peñarol en el Estadio Centenario. Se confirmó que comenzará a la hora 20 , y que en caso de igualdad jugarán alargue y rematarán penales para definir al ganador del primer título del año. Lo que no se conoce aún es con qué pelota se disputará el partido.

Este nuevo escenario se plantea a partir de la finalización del contrato de Tenfield con la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) , que culminó el 31 de diciembre, por los derechos del fútbol uruguayo y los nuevos acuerdos comerciales con nueve empresas , incluida Tenfield, desde este mes y hasta el 31 de diciembre de 2029.

Estas son las preguntas y respuestas claves para entender el tema del balón del fútbol uruguayo:

Desde la AUF precisaron a Referí que aún no tienen información al respecto.

¿Quién será el proveedor de pelotas del fútbol uruguayo?

La empresa Tenfield, que fue la adjudicataria del lote cuatro de los derechos comerciales, "patrocinio, publicidad y merchandising", es la que se encarga de entregar los balones a la AUF.

¿Qué está ocurriendo?

Que la AUF y Tenfield aún no firmaron los contratos por los nuevos derechos comerciales para los próximos cuatro años y mientras ello no ocurra, está indefinida la entrega de los balones.

Desde Tenfield informaron a Referí que recibieron el contrato de la AUF en la madrugada del sábado.

Desde la AUF dijeron a Referí que el comité ejecutivo decidió en su reunión del jueves enviar los contratos durante el día viernes desde la casilla de correo del comité ejecutivo.

Lo que está ocurriendo ahora es que los abogados de Tenfield están estudiando los contratos para proceder a firmar los acuerdo o establecer e informar a la AUF sobre ajustes si así lo entendieran.

La AUF elaboró los contratos en base al contenido de los llamados a licitación y las respuestas que respondió a las empresas durante el mes de octubre.

Ahora Tenfield tiene 30 días para responder y firmar el contrato que le enviaron.

Si Tenfield llevara esta definición hasta el último plazo, como lo hizo hasta ahora en todas las instancias de negociación con la AUF, respondiendo en lo que entendió es su plazo máximo, en este caso podrá hacerlo hasta el 25 de febrero.

El 25 de febrero ya se deberían haber disputado la Supercopa Uruguaya y las tres primeras fechas del Torneo Apertura.

¿Qué pelota proyectan utilizar?

Lo que pudo conocer Referí es que en el fútbol uruguayo seguirán jugando con las pelotas Penalty. Ahora resta saber cuál es el modelo que utilizarán.

En 2025 jugaron con una Penalty, denominada S11 Ecoknit XXV.

¿Qué decía el pliego de la licitación en el lote 4, qué incluye la pelota oficial del fútbol uruguayo y cuánto paga Tenfield?

La pelota oficial del fútbol uruguayo fue incluida en el sublote 4 de los derechos comerciales, patrocinio, publicidad y merchandising, y fue puesto en el mercado en la licitación de octubre con la base de US$ 6.000.000 por año (US$ 24.000.000 en los cuatro años de contrato).

Finalmente fue adjudicado por US$ 8.000.000 por año a la empresa Tenfield. En las cuatro temporadas, hasta 2029, pagará US$ 32.000.000.

El pliego establecía: "Balón (pelota) oficial de las competiciones: provisión del balón oficial para todos los partidos de las Competiciones bajo Alcance. El Adjudicatario se compromete a que todos los balones suministrados bajo el presente contrato cumplirán, como estándar mínimo, con la certificación FIFA Quality PRO. Asimismo, se obliga a que el precio de venta final ofrecido a los clubes afiliados a la AUF será idéntico al precio de venta mayorista (precio de venta a locales comerciales minoristas) que el adjudicatario ofrezca a su red de distribución minorista en la República

Oriental del Uruguay. Asimismo, el adjudicatario se comprometerá a disponibilizar un mínimo de 5.000 balones oficiales por año a los clubes miembros de la AUF".

La AUF le entrega a cada club local para los partidos de Primera división cinco pelotas, y para los equipos de Segunda división, también para el locatario, tres por encuentro.

Como establece el pliego de condiciones, las pelotas tienen que tener la certificación FIFA Quality PRO.