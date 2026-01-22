AUF envía los ocho contratos para cerrar el proceso licitario por los derechos de TV del fútbol uruguayo e iniciar nueva etapa comercial, hasta 2029, en la que recaudará US$ 270 millones

La Asociación Uruguaya de Fútbol ( AUF ) transita la última etapa del llamado a licitación para la comercialización de los derechos de TV del fútbol uruguayo para el período 2026-2029 y entre este jueves y viernes enviará los ocho contratos para los servicios que nueve empresas brindarán en esta etapa del nuevo proceso comercial.

Según pudo conocer Referí, este miércoles terminaron de redactar los contratos y de revisar los documentos .

Entre este jueves y viernes envían los ocho contratos a los adjudicatarios ( nueve empresas, entre ellas Tenfield ) que tienen un plazo de 30 días para responder.

En la AUF esperan una respuesta a la brevedad , porque la temporada 2026 comenzará en 10 días , el domingo 1° de febrero con el clásico Nacional vs Peñarol por la Supercopa Uruguaya .

Para ese momento deberá estar firmada toda la documentación.

Puede ocurrir que las empresas objeten el contrato (que se debe reducir a lo establecido en el llamado a licitación y en las preguntas que respondieron a las empresas), e ingresen en una etapa de ajuste que se extienda más allá del primer día de febrero.

El nuevo acuerdo comercial de la AUF con las nueve empresas que fueron adjudicadas en la licitación le permitirá al fútbol ingresos brutos por US$ 270 millones en los próximos cuatro años.

Convocan a Consejo de Fútbol Profesional para aprobar el reparto del dinero

La AUF convocará para la próxima semana, martes o miércoles, al Consejo de Fútbol Profesional (CFP) para poner a consideración el reparto de los nuevos ingresos que tendrá el fútbol uruguayo por concepto de derechos de TV y aprobar el documento final que va a determinar las compensaciones para los equipos.

El acuerdo, como informó Referí, se hará de esta forma:

Nacional y Peñarol cobrarán US$ 8.100.000 por la TV por año hasta 2029. Además espera ingresar entre US$ 1.500.000 y US$ 2.000.000 por merchandising. La negociación por Nacional la comenzaron Ricardo Vairo y Eduardo Ache y por Peñarol Edgardo Novick.

Los otros 14 clubes de Primera División ingresarán US$ 1.800.000 por año.

Los 14 clubes de Segunda División Profesional US$ 700.000 por año.

¿En qué está el Fair Play financiero?

Es aspiración de la AUF que la próxima semana, en la reunión del CFP, también pueda ingresar el documento sobre el Fair Play financiero que el gobierno que encabeza Ignacio Alonso intenta poner en práctica para generar un equilibrio en los ingresos que tendrán los clubes y los egresos que podrán realizar.

En este tema está trabajando una comisión integrada por varios clubes que aportaron insumos y gente idónea, abogados y contadores, para terminar de dar forma al documento final.

Cuáles son las nueve empresas que se quedaron con los derechos de TV del fútbol uruguayo

Estas fueron las empresas que se adjudicaron los derechos del fútbol uruguayo:

Bloque 1: Derechos Comerciales

Lote I, cable+TV abierta: adjudicado al Consorcio DirecTV/Torneos (DirecTV de Uruguay Ltda. / Torneos Uruguay S.A.).

Lote II, streaming: adjudicado a Tenfield S.A..

Lote III, derechos internacionales: adjudicado al Consorcio Entretenimiento (Antel / Click Team S.A.S./ Team Sports Media S.A.S.).

Lote IV, publicidad y merchandising: adjudicado a Tenfield S.A..

Lote V, mercado de apuestas: adjudicado a Media Pro Uruguay S.A.S..

Lote VI, otras competencias: adjudicado al Consorcio Flor, GMG, Conosur (Gala Management Group Llc / Cono Sur Inversiones S.A./Telemas S.A.).

Bloque 2:

Producción audiovisual, adjudicado a la empresa Tenfield S.A..

Bloque 3:

Producción Comercial adjudicado a la empresa Tenfield S.A..