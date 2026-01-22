Dólar
Compra 37,20 Venta 39,70

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45

Siguenos en:

El Observador / Fútbol / DERECHOS DE TV

AUF envía los ocho contratos para cerrar el proceso licitario por los derechos de TV del fútbol uruguayo e iniciar nueva etapa comercial, hasta 2029, en la que recaudará US$ 270 millones

La temporada 2026 se iniciará el 1° de febrero con la Supercopa Uruguaya con el clásico Nacional vs Peñarol

22 de enero 2026 - 22:00hs
Consejo de Fútbol Profesional Asociación Uruguaya de Fútbol derechos de Televisión TV 4
Foto: Dante Fernandez / FocoUy

La Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) transita la última etapa del llamado a licitación para la comercialización de los derechos de TV del fútbol uruguayo para el período 2026-2029 y entre este jueves y viernes enviará los ocho contratos para los servicios que nueve empresas brindarán en esta etapa del nuevo proceso comercial.

se probo en nacional, cambio futbol por boxeo, lo incorporo river boxing team, suena con ser campeon mundial y el sabado defiende su titulo continental: la historia de javier cardozo
BOXEO

Se probó en Nacional, cambió fútbol por boxeo, lo incorporó River Boxing Team, sueña con ser campeón mundial y el sábado defiende su título continental: la historia de Javier Cardozo

Baltasar Barcia
COPA DE LA LIGA AUF

Nacional 1 (1)-1 (3) Progreso por Copa de la Liga AUF: con un Andrés Mehring enorme en los penales, al Gaucho pasó a la final

Para ese momento deberá estar firmada toda la documentación.

Puede ocurrir que las empresas objeten el contrato (que se debe reducir a lo establecido en el llamado a licitación y en las preguntas que respondieron a las empresas), e ingresen en una etapa de ajuste que se extienda más allá del primer día de febrero.

El nuevo acuerdo comercial de la AUF con las nueve empresas que fueron adjudicadas en la licitación le permitirá al fútbol ingresos brutos por US$ 270 millones en los próximos cuatro años.

Convocan a Consejo de Fútbol Profesional para aprobar el reparto del dinero

La AUF convocará para la próxima semana, martes o miércoles, al Consejo de Fútbol Profesional (CFP) para poner a consideración el reparto de los nuevos ingresos que tendrá el fútbol uruguayo por concepto de derechos de TV y aprobar el documento final que va a determinar las compensaciones para los equipos.

El acuerdo, como informó Referí, se hará de esta forma:

Nacional y Peñarol cobrarán US$ 8.100.000 por la TV por año hasta 2029. Además espera ingresar entre US$ 1.500.000 y US$ 2.000.000 por merchandising. La negociación por Nacional la comenzaron Ricardo Vairo y Eduardo Ache y por Peñarol Edgardo Novick.

Los otros 14 clubes de Primera División ingresarán US$ 1.800.000 por año.

Los 14 clubes de Segunda División Profesional US$ 700.000 por año.

¿En qué está el Fair Play financiero?

Es aspiración de la AUF que la próxima semana, en la reunión del CFP, también pueda ingresar el documento sobre el Fair Play financiero que el gobierno que encabeza Ignacio Alonso intenta poner en práctica para generar un equilibrio en los ingresos que tendrán los clubes y los egresos que podrán realizar.

En este tema está trabajando una comisión integrada por varios clubes que aportaron insumos y gente idónea, abogados y contadores, para terminar de dar forma al documento final.

Cuáles son las nueve empresas que se quedaron con los derechos de TV del fútbol uruguayo

Estas fueron las empresas que se adjudicaron los derechos del fútbol uruguayo:

Bloque 1: Derechos Comerciales

Lote I, cable+TV abierta: adjudicado al Consorcio DirecTV/Torneos (DirecTV de Uruguay Ltda. / Torneos Uruguay S.A.).

Lote II, streaming: adjudicado a Tenfield S.A..

Lote III, derechos internacionales: adjudicado al Consorcio Entretenimiento (Antel / Click Team S.A.S./ Team Sports Media S.A.S.).

Lote IV, publicidad y merchandising: adjudicado a Tenfield S.A..

Lote V, mercado de apuestas: adjudicado a Media Pro Uruguay S.A.S..

Lote VI, otras competencias: adjudicado al Consorcio Flor, GMG, Conosur (Gala Management Group Llc / Cono Sur Inversiones S.A./Telemas S.A.).

Bloque 2:

Producción audiovisual, adjudicado a la empresa Tenfield S.A..

Bloque 3:

Producción Comercial adjudicado a la empresa Tenfield S.A..

Temas:

Derechos de televisión del fútbol uruguayo AUF Nacional

Seguí leyendo

Las más leídas

Baltasar Barcia
COPA DE LA LIGA AUF

Nacional 1 (1)-1 (3) Progreso por Copa de la Liga AUF: con un Andrés Mehring enorme en los penales, al Gaucho pasó a la final

Matías Arezo 
PEÑAROL

Peñarol 1 (3)-1 (4) Colo Colo EN VIVO por la Serie Río de la Plata: Washington Aguerre atajó cuatro penales pero el aurinegro tuvo una ineficacia alarmante al patear

Andrés Ferrari celebra su gol para la sub 20 ante Irak
URUGUAYOS

Fue campeón del mundo sub 20 con Uruguay, se fue a Europa y está cerca de sumarse a un nuevo club de España que pujó por él con Werder Bremen alemán

Ignacio Suárez
COPA DE LA LIGA AUF

A qué hora juegan hoy Nacional vs Progreso por la semifinal de la Copa de la Liga AUF, cancha, entradas y dónde verlo

EO Clips

Más noticias de Referí

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos