Cambio de horario en bancos privados: no todos adhirieron y la decisión avivó internas con el sindicato

Los bancos privados habían decidido, en conjunto, un cambio de horario para atención al público durante el verano . Estaba previsto que la modificación comenzara el lunes 15 de diciembre, pero este martes algunas instituciones decidieron dar marcha atrás y mantener el esquema habitual de atención en la tarde . La decisión debilitó la postura empresarial y también avivó conflictos con el sindicato del sector.

El 20 de octubre, la Asociación de Banco Privados (ABPU) anunció que la atención al público sería entre las 10.00 y las 14.00 horas, en vez de ls habitual entre las 13.00 y las 17.00. La medida incluía a las siete instituciones que conforman la asociación: BBVA, Heritage, HSBC, Itaú, Santander, Citibank y Scotiabank .

Sin embargo, este martes algunos bancos decidieron no acompañar la decisión y generaron un quiebre en la postura corporativa. Los que modificarán el horario son Itaú, HSBC, Heritage y Citibank; mientras que Santander, Scotiabank y BBVA continuarán con el esquema de 13.00 a 17.00 horas .

El fundamento para no acompañar el cambio fue evitar posibles medidas sindicales en fechas cercanas a fin de año, ya que el sindicato bancario (AEBU) había planteado, cuando se conoció la noticia, que la modificación horaria se había decidido de manera unilateral.

El tiempo transcurrió sin novedades hasta esta semana cuando los tres bancos anunciaron que no aplicarán el cambio para la atención de clientes.

Fuentes del sector dijeron a El Observador que aunque esa postura no cayó bien en la interna de los bancos, lo que se evitó fue el “mal mayor” que significaba tener que ceder a planteos sindicales de recibir algunos beneficios salariales para aceptar el nuevo horario.

Este lunes, incluso, el Ministerio de Trabajo (MTSS) intentó una mediación entre la ABPU y AEBU. El planteo oficial fue que la modificación comenzara sin inconvenientes y que se abriera una mesa de diálogo para analizar los pedidos del sindicato. Pero la representación empresarial rechazó la propuesta.

La directora ejecutiva de la ABPU, Bárbara Mainzer, dijo a El Observador que el sector bancario ya paga altas remuneraciones y por tanto no correspondía el reclamo sindical de recibir compensaciones económicas para aceptar la propuesta.

“La lógica de siempre de estar pidiendo más llevó a que los bancos paguen salarios que están desacompasados del resto de la actividad”, afirmó.

Mainzer expresó que el “empleo bancario es caro y encima no se pueden hacer cambios sin pagar más; así es imposible”.

6.webp Sede central de AEBU en Ciudad Vieja. Camilo dos Santos

La ejecutiva indicó que la modificación horaria no implica más trabajo para los empleados bancarios, pero igualmente generó reclamos sindicales. “Estas cosas con las que fomentan las tercerizaciones”, concluyó.

Por su parte, el presidente del Consejo Financiero Privado de AEBU, José Iglesias, dijo a El Observador que la decisión de octubre fue empresarial y por tanto no pasó por ámbitos de negociación colectiva con el sindicato. “Desde el inicio no hubo una coordinación aceitada para generar el cambio de horario; cosas así requieren de procesos de implementación en cada banco”, expresó.

El dirigente expuso que uno de los motivos que manejó la ABPU fue que el nuevo horario significaba una mejora para los clientes. Sin embargo, el sindicato tiene una postura diferente. “Se han hecho consultas y la gente no tiene una repercusión positiva sobre el cambio de horario”, comentó.