Sin dragado en el puerto: la única máquina de ANP que funcionaba se rompió y se paralizó la actividad

La única draga de la Administración Nacional de Puertos (ANP) que estaba en funcionamiento perdió una parte en el Río de la Plata y quedó fuera de servicio. Las otras dos que componen la flota también están paradas por desperfectos o permisos vencidos. Sin máquinas disponibles, la actividad de dragado en el Puerto de Montevideo quedó paralizada.

La draga D-11 realizaba trabajos de removido cuando se le desprendió el caño de succión que terminó en el fondo del Río de la Plata, según informaron fuentes de la ANP a El Observador.

Además, la máquina D-7 no está en funcionamiento porque tiene vencido el permiso de navegación que otorga Prefectura y la D-9 se encuentra en el dique de la Armada por reparaciones. El último desperfecto en la D-11 generó que ya no se realicen trabajos de dragado.

El director de la ANP Jorge Gandini confirmó a El Observador que la tercera draga dejó de navegar luego de la pérdida del caño.

Tras el incidente, la ANP contrató una empresa que realizará batimetrías (estudios de profundidad) en la zona donde se produjo la rotura. Primero se debe detectar dónde quedó el caño de succión; luego deben sumergirse buzos para engancharlo y subirlo. Uno de los inconvenientes es que la parte que se rompió tiene un peso de seis toneladas y eso genera que la tarea de remolcado no sea sencilla. Si eso se logra, la máquina entrará a dique para ser reparada.

Pero puede surgir otro problema si los trabajos de batimetría no encuentran el caño. Actualmente la ANP no cuenta con un repuesto y se debería adquirir uno en el exterior. Las fuentes consultadas indicaron que ese proceso puede llevar meses.

La polémica en el sector de dragado de la ANP

Todo eso sucede luego de una polémica que se produjo en el Área de Dragado de la ANP sobre fines de octubre por la designación de nuevos cargos. El principal movimiento se produjo en la cúpula de ese sector con cambios en la gerencia y subgerencia.

En el primer lugar ingresó Manuel Ferrer que anteriormente había sido designado jefe del Departamento de Flota y Dragado. Además de su cargo en la ANP, Ferrer es secretario nacional de organización del Frente Amplio y dirigente orgánico del Partido Comunista (PCU).

En el cargo de subgerente quedó Fabián Peña, quien previamente se había desempeñado como jefe de máquinas. Además de esos ascensos, se produjeron otras siete designaciones en el sector de dragado.

Pero los cambios no terminaron ahí. La semana pasada hubo otra tanda de cuatro nuevas designaciones, que en ese caso no fueron para cargos administrativos.