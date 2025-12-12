¿Qué hacer este viernes? Una guía para Museos en la noche con entrada gratuita

Después del atardecer, más de 100 museos y espacios culturales del país abrirán sus puertas para una nueva edición de Museos en la Noche . Un evento que, según datos del Ministerio de Educación y Cultura, reúne a más de 80.000 personas por edición.

Si sos de los que nos leen hace un tiempo, ya sabés que me entusiasma toda actividad cultural que tome la ciudad así que te traigo una guía de actividades gratuitas para que disfrutes de otra Montevideo. Si vivís en otro departamento o si sos de los afortunados que ya tiró la chancleta y se fue a instalar a algún balneario del país podés consultar acá la guía del Ministerio de Educación y Cultura para ver qué va a estar sucediendo cerca de dónde estés.

Este año además, en el marco de los 200 años del proceso de independencia , se planificó una Ruta Bicentenario, un itinerario que une 15 instituciones y lugares emblemáticos entre el Centro y Ciudad Vieja con una perspectiva histórica.

1. La apertura de Museos en la Noche va a ser en la Quinta de Batlle y Ordóñez , espacio perteneciente al Museo Histórico Nacional donde el expresidente vivió desde 1911 hasta su muerte en 1929 y es una joyita representante de las casas quintas de aquel Montevideo de comienzos de siglo.

Habrá visitas comentadas tanto por la casa como por el jardín de la familia Batlle-Pacheco entre las 18 y las 19 horas.

Esta noche va a tocar ahí la Rueda de Candombe, una de las propuestas más convocantes de Montevideo, una idea maravillosa para reinterpretar clásicos del repertorio candombero y hacer sonar canciones nuevas. Una de las actividades culturales del año a mi criterio, pero eso lo evaluaremos en la próxima entrega de esta newsletter con mi querido Nico Tabárez.

2. El Museo Figari abre desde las 19 horas una exposición de obras del ganador del Premio Figari 2025, Luis Camnitzer. El artista uruguayo de 88 años recibió este año uno de los premios más destacados de las artes visuales.

Justamente, el Figari estrenó este año un proyecto de podcast, Historias Kirias, y si te interesa particularmente la vida y la obra de Camnitzer podés encontrar una extensa entrevista en dos partes del director del museo, Pablo Thiago Rocca, con un artista clave del conceptualismo por acá.

Sobre las 20:30 además habrá una presentación en vivo del músico Diego Presa. Una hora más tarde comenzarán visitas guiadas por las exposiciones de obras y ambientaciones vinculadas a Pedro Figari.

3. En el Museo Histórico Cabildo se va a inaugurar a las 18 horas la exposición Basqüadé chalouá, una obra grupal de estudiantes de la Facultad de Artes de la Udelar. Y a partir de las 20 horas se presentarán tres propuestas musicales jóvenes que fusionan el candombe con jazz, el rock, el funk o incluso el pop-folk: Rui Cedrez, Gonzalo Rezk y Oriah.

4. El Museo de Artes Decorativas, Palacio Taranco, inauguró este jueves la exposición Pharus. Poética de lo invisible –un recorrido visual y simbólico por los faros de los confines del mundo– y este viernes habrá una visita guiada junto a la artista argentina Matilde Marín, el periodista e investigador Juan Antonio Varese y la curadora Mercedes Bustelo a las 19 horas.

A las 21 horas se presentará HA dúo, conformado por Hugo Fattoruso y Albana Barrocas, con temas propios y versiones de compositores o autores uruguayos.

5. En la Casa de Juan Antonio Lavalleja, también perteneciente el Museo Histórico Nacional (MHN), va a haber diferentes actividades. Por ejemplo, desde las 20 horas se puede participar de El correo del museo, un espacio pensado para hacer tarjetas a partir de postales históricas del MHN.

A las 21.30 comenzará la visita dialogada por la muestra El mantel como bandera, que explora cómo se construyó la identidad gastronómica de los uruguayos. Y a las 22.30 tocará la cantautora Inés Errandonea –dueña de uno de los mejores lanzamientos de 2024– con entrada gratuita.

6. Ánima Espacio Cultural, donde fue la casa del familia Soca, se prepara una Feria de editoriales independientes.

A las 19.30 comenzará una visita comentada sobre Susana Soca y luego se abrirá un espacio de lectura de poesía a cargo de German Tanco, Miguel Skultoris, Dani Olivar, Eli Rodríguez, Soledad Lepeyán y Mateo Etchegoyhen.

Más tarde habrá un espectáculo de jazz en vivo del ensamble A love Supreme y un cierre con sets de Sofia Casanova y Nando Bau.

7. En Magma Futura se presentará Montevjeo, un colectivo uruguayo integrado por artistas visuales que pasará música en vivo, habrá muestras interactivas y una experiencia audiovisual inmersiva.

8. La cantautora uruguaya Florencia Núñez –dueña de uno de los mejores discos de este año– cerrará la actividad de este viernes en el Museo Zorrilla, donde estará disponible la exposición De Punta Brava a Punta Carretas y se podrá hacer una visita mediada por la casa de veraneo del escritor y su familia.

9. Espacio de Arte Contemporáneo estrena Campo Sucio, un proyecto de Teresa Puppo y Alejandro O’Neill en el que la vegetación toma parte de la ex Cárcel de Miguelete y se convierte en un proyecto vivo para repensar nuestro vínculo con la naturaleza.

Sobre las 19 horas iniciará Compromiso colectivo, una propuesta participativa que incluye talleres de serigrafía, fanzine y una muestra fotográfica. Una hora más tarde será la apertura de la exposición La original historieta nacional con curaduría de Gonzalo Eyherabide. A las 22 horas comenzará el recorrido nocturno por la ex Cárcel Miguelete. El cierre estará a cargo del artista brasileño Madblush con su show Brilhante, Inquieto.

10. El Planetario también se suma a esta guía de actividades con un observatorio astronómico abierto a cargo de la Asociación de Aficionados a la Astronomía y un despliegue de telescopios en la explanada del parque de la Amistad.

Pero también en el Parque Villa Dolores va a haber actividades. Desde las 19 horas se presentarán tres proyectos musicales: Los Gurrumines, Doses y Orfellia.

Líneas especiales

Esta noche estarán en funcionamiento dos líneas especiales de ómnibus que funcionarán entre las 19 y las 23 horas para conectar museos y puntos de interés dentro de Montevideo.

Según informó el Ministerio de Educación y Cultura, tendrán el costo de un boleto de una hora y saldrán desde Plaza Independencia con una frecuencia de 20 a 25 minutos.

En las imágenes podés consultar el recorrido.