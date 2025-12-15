Dólar
/ Cultura y Espectáculos / HOLLYWOOD

Detuvieron al hijo de Rob Reiner por su asesinato: lo acusan de haber degollado al cineasta y a su esposa luego de una pelea

Rob Reiner y su esposa Michele fueron encontrados sin vida en su casa de Los Ángeles este domingo

15 de diciembre 2025 - 13:31hs
ROB REINER
AFP

La Policía de Los Ángeles arrestó al hijo mediano de Rob y Michele Reiner, y lo mantiene detenido con una fianza de 4 millones de dólares, según registros oficiales, después de que varios medios señalaran al hombre de 32 años como presunto sospechoso del asesinato del emblemático director y su esposa.

Nick Reiner fue arrestado en la noche de este domingo y fichado en la cárcel del condado de Los Ángeles este lunes, de acuerdo con registros penitenciarios en línea.

La Policía no ha compartido detalles aún sobre la naturaleza de las muertes de Rob Reiner y la fotógrafa Michele Reiner, ni ha informado públicamente sobre arrestos relacionados con el homicidio, pero medios como People señalan al hijo mediano de la pareja como responsable del acuchillamiento de ambos.

La web TMZ reporta que la pareja habría sido degollada tras una posible discusión, aunque no especifica los motivos del desacuerdo.

Una hija de los Reiner encontró los cuerpos y dijo a la Policía que un miembro de la familia sería el responsable de la muerte de sus padres, según el medio especializado en entretenimiento.

Está previsto que a lo largo del día los investigadores ofrezcan nueva información del suceso y confirmen la identidad del sospechoso.

El autor de clásicos como Cuando Harry conoció a Sally (1989), Cuenta conmigo (1986), The Princess Bride (1987) o This is Spinal Tap (2005) y su esposa fueron hallados muertos el domingo en su domicilio de Brentwood. Según el diario Los Ángeles Times, no había señales de que la entrada a la vivienda hubiera sido forzada.

Las muertes de Rob Reiner, de 78 años, y su esposa Michele, de 68, han causado conmoción entre personalidades del arte y la política, donde el director era ampliamente conocido.

EFE

Rob Reiner Hollywood Los Angeles

