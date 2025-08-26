Sturla criticó video de la Declaratoria de la Independencia y desde el MEC le dijeron que hubo un error con la IA

El cardenal Daniel Sturla criticó un video institucional sobre la Declaratoria de la Independencia que emitió Presidencia de la República y desde el Ministerio de Educación y Cultura (MEC) le dijeron que el error se debió al uso de inteligencia artificial (IA) .

Como ya es habitual en fechas patrias, el gobierno de Yamandú Orsi emitió un video realizado con IA el pasado lunes 25 de agosto , pero esta vez recibió la crítica del cardenal Sturla.

En las imágenes se recreó la pintura Asamblea de la Florida, del artista Eduardo Amézaga, en la que aparece el padre Francisco Larrobla . Pero la IA lo hizo sin sotana y despertó las críticas del cardenal.

EUTANASIA Daniel Sturla tras la aprobación del proyecto de ley de eutanasia en comisión: "Que estén los votos no significa que este bien"

CONMEMORACIÓN El espectacular video con inteligencia artificial que compartió Presidencia por el bicentenario de la Declaratoria de la Independencia

"En un video que se publicita hoy se le quita la sotana al padre Larrobla. ¿Por qué? ¿La laicidad implica olvidar la historia? ", se preguntó Sturla en sus redes sociales. Al mismo tiempo recordó que el sacerdote fue "diputado y elegido por todos como presidente de la Asamblea ".

Horas más tarde, el cardenal recibió un llamado desde el MEC que le aclaró lo sucedido. "Agradezco al profesor Gabriel Quirici, director nacional de Educación, que me llamó para aclarar que el video fue hecho con IA y se les pasó el cambio de vestimenta de Larrobla", escribió nuevamente el cardenal.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/DanielSturla/status/1960405588447482085&partner=&hide_thread=false Agradezco al Prof @gabrielquirici , director nac. de Educación, que me llamó para aclarar que el video fue hecho con IA y se les pasó el cambio de vestimenta del Pbro. Larrobla, presidente de la sala de representantes que declaró la independencia. Iglesia partera de la patria. pic.twitter.com/iZT99ygVm2 — Daniel Sturla (@DanielSturla) August 26, 2025

La IA le cambió la sotana por un traje de época, similar al que vestían los demás representantes. "Iglesia partera de la patria", concluyó Sturla.