/ Nacional / PROBLEMAS CON LA IA

Sturla criticó video de la Declaratoria de la Independencia y desde el MEC le dijeron que hubo un error con la IA

El video, emitido por la Presidencia de la República, hizo al padre Francisco Larrobla sin sotana y con un traje de época, similar al que vestían los demás representantes

26 de agosto 2025 - 17:12hs
Daniel Sturla en Plaza Independencia el 1 de marzo de 2025
Inés Guimaraens

El cardenal Daniel Sturla criticó un video institucional sobre la Declaratoria de la Independencia que emitió Presidencia de la República y desde el Ministerio de Educación y Cultura (MEC) le dijeron que el error se debió al uso de inteligencia artificial (IA).

Como ya es habitual en fechas patrias, el gobierno de Yamandú Orsi emitió un video realizado con IA el pasado lunes 25 de agosto, pero esta vez recibió la crítica del cardenal Sturla.

En las imágenes se recreó la pintura Asamblea de la Florida, del artista Eduardo Amézaga, en la que aparece el padre Francisco Larrobla. Pero la IA lo hizo sin sotana y despertó las críticas del cardenal.

"En un video que se publicita hoy se le quita la sotana al padre Larrobla. ¿Por qué? ¿La laicidad implica olvidar la historia?", se preguntó Sturla en sus redes sociales. Al mismo tiempo recordó que el sacerdote fue "diputado y elegido por todos como presidente de la Asamblea".

Horas más tarde, el cardenal recibió un llamado desde el MEC que le aclaró lo sucedido. "Agradezco al profesor Gabriel Quirici, director nacional de Educación, que me llamó para aclarar que el video fue hecho con IA y se les pasó el cambio de vestimenta de Larrobla", escribió nuevamente el cardenal.

La IA le cambió la sotana por un traje de época, similar al que vestían los demás representantes. "Iglesia partera de la patria", concluyó Sturla.

Daniel Sturla Declaratoria de la Independencia inteligencia artificial Presidencia de la República MEC Ministerio de Educación y Cultura

