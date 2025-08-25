El espectacular video con inteligencia artificial que compartió Presidencia por el bicentenario de la Declaratoria de la Independencia

Al igual que con la conmemoración por el 214º aniversario de la Batalla de Las Piedras y para todas las fechas del proceso de independencia, Presidencia de la República compartió un nuevo video hecho con inteligencia artificial (IA) , pero esta vez rememorando lo ocurrido el 25 de agosto de 1825, con la Declaratoria de la Independencia.

Así, empleando nuevamente técnicas de animación e IA, el Poder Ejecutivo compartió una pieza audiovisual donde recrea los principales sucesos de ese proceso histórico.

"Salimos de Nuestra Señora de los Remedios de Rocha temprano y llegamos a Florida al caer la tarde del día siguiente. Nos recibieron Anaya y Atanasio Lapido, que me preguntaron por las patrullas brasileñas ", comienza el discurso del narrador.

Al continuar, dice que Larrobla "estaba en la sala, repasando los borradores de las leyes" mientras que afuera Simón del Pino "compartía asado en ronda de mates y ginebra, y contaba exagerando los peligros del cruce de la Agraciada".

"Los caballos cansados quedaron al lado del rancho de la Asamblea. Por suerte, ya estábamos todos los convocados", continúa.

Tras una breve introducción que refiere al comienzo de la hazaña, el video reconstruye cómo fueron los enfrentamientos y los acontecimientos que permitieron la independencia uruguaya.

"El 25 de agosto de 1825 los orientales sacudieron la región y el mundo, pasarían tres años de guerra, bloqueos, conflictos de intereses y sacrificios hasta llegar a la paz. Hoy, a 200 años, volvemos la vista hacia aquel día en que, unidos en asamblea, los orientales encendieron el faro de la libertad. Bicentenario de la Independencia, Uruguay libre y unido, haciendo historia "

Además del video, publicaron un breve posteo en el que recordaron como hace dos siglos los orientales "sacudieron la región y el mundo", tras tres años de guerra, bloqueos, conflictos de intereses y sacrificios.

"Hoy, a 200 años, volvemos la vista hacia aquel día en que, unidos en asamblea, los orientales encendieron el faro de la libertad. Bicentenario de la Independencia, Uruguay libre y unido, haciendo historia", escribieron.