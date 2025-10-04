Dólar
La buena noticia que recibió Edinson Cavani de cara al próximo partido de Boca Juniors

Edinson Cavani recibió una buena noticia de cara al partido de Boca Juniors frente a Newell's el domingo en La Bombonera

4 de octubre 2025 - 14:14hs
Boca Juniors

Boca Juniors recibe a Newell's Old Boys en el marco de la fecha 11 del Torneo Clausura en La Bombonera, y Claudio Úbeda, el ayudante de campo de Miguel Ángel Russo que aún no regresó a los entrenamientos por sus problemas de salud, planifica el once con una novedad con Edinson Cavani.

El Xeneize necesita volver al triunfo para volver a sumar en su lucha por clasificarse a la Copa Libertadores 2026 a través de la tabla anual, luego de lo que fue la última derrota ante Defensa y Justicia que lo condicionó y lo ubicó, de momento, en clasificación para la Copa Sudamericana.

Regresa Edinson Cavani

Luego de dos partidos ausentes por molestias físicas, Cavani se integró a la par de sus compañeros en la semana y será incluido en la lista de convocados para el próximo encuentro ante Newell's en La Bombonera, pero muy probablemente no forme parte del once titular.

Miguel Ángel Russo
BOCA JUNIORS

Miguel Ángel Russo se ausentó en la primera práctica de la semana de Boca Juniors: la salud del entrenador

El exfutbolista argentino Juan Román Riquelme
BOCA JUNIORS

"Cavani es Cavani": Juan Román Riquelme habló sobre la "ilusión" del Matador y del presente de Boca Juniors

Carlos Palacios, no estará convocado por Úbeda porque aún persiste su lesión y Alan Velasco será el encargado de suplantar al chileno por la banda izquierda del mediocampo tal como sucedió en la derrota 2-1 ante Defensa y Justicia.

El posible once de Boca Juniors

Todo parece indicar que no habrá muchas modificaciones con respecto a los últimos partidos: Marchesín; Barinaga, Di Lollo, Costa, Blanco; Aguirre, Battaglia, Paredes, Velasco; Merentiel y Giménez.

La tabla anuel del fútbol argentino

¿Cuándo juega Boca Juniors y dónde verlo en vivo?

Boca Juniors recibe este domingo a Newell's a las 19:00 horas en La Bombonera y se podrá ver a través de ESPN y Disney+.

