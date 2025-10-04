Fórmula 1: sorpresiva pole position de George Russell en Singapur; Franco Colapinto desde atrás

George Russell sorprendió este sábado en el circuito Marina Bay al anotarse la 'pole position' en el Gran Premio de Singapur de Fórmula 1 por delante de Max Verstappen , segundo a 182 milésimas, y Oscar Piastri, tercero a 366, en una jornada en la que el equipo alemán dio un golpe sobre la mesa desde la Q2.

Por detrás, el italiano Kimi Antonelli alcanzó la cuarta plaza a 379 milésimas, mientras que Lando Norris personificó la irregular sesión de los McLaren al colocarse quinto a 428.

Por su parte los Ferrari de Lewis Hamilton y Charles Leclerc se ubicarán sexto y séptimo respectivamente en la parrilla, en una zona más que anónima para las aspiraciones de la escudería italiana.

Fernando Alonso exprimió todo lo que pudo su Aston Martin para alcanzar la Q3 y firmar el décimo puesto por detrás del Racing Bulls de Isack Hadjar (8º) y el Hass de Oliver Bearman, mientras que su compatriota Carlos Sainz no pudo hacer valer su prometedora primera manga al diluirse con su Williams en la Q2, clasificándose para este domingo en la 13ª posición, mientras que el argentino Franco Colapinto arrancará desde la 18ª plaza.

Franco Colapinto larga 18°

El argentino quedó en la posición 18° luego de un percance mientras realizaba su última vuelta rápida, molestado por el tráfico y perjudicado en el último sector de la pista y no pudo mejorar ese último tiempo. En ese momento, estaba 15°, ingresando en Q2, pero al no mejorar esa marca quedó eliminado.

Registró como mejor tiempo en 1:30.982, lo que lo hizo superar al Haas de Esteban Ocon (19°) y quedar 0.279 por delante de su compañero de equipo, Pierre Gasly, quien tuvo su mejor giro en 1:31.261 que lo obligará a comenzar 20°.

Franco Colapinto Franco Colapinto en el Gran Premio de Singapur de la Fórmula 1 EFE

Además, Franco tuvo un roce con la pared en el cierre de su vuelta final cuando venía mejorando y no logró recortar las 0.207 que lo separaron del tiempo de Alex Albon.

Con la llegada de la noche y la pista algo lenta por la baja temperatura del asfalto, se vivieron un sinfín de cambios en la parte noble de la tablas de registros durante la Q1, a medida que iban tomando temperatura los neumáticos de todos los monoplazas.

No obstante, una colisión de Pierre Gasly (Alpine) en la curva 11 provocó una bandera amarilla que afectó a gran parte de la parrilla en los últimos instantes de la sesión, marcando el mejor tiempo Hamilton con un tiempo de 1:29.765, seguido del Mercedes de Russell -a 163 milésimas de diferencia-, del McLaren de Norris (+167) y el Red Bull de Verstappen (+263).

Con la imposibilidad de mejorar tiempos por esa bandera amarilla, los primeros en caer fueron el propio Gasly (20º), Esteban Ocón -19º con Haas-, Franco Colapinto -18º con Alpine-, Lance Stroll -17º con Aston Martin- y Gabriel Bortoleto -16º con Kick Sauber-.

George Russell sorprendió con Mercedes

En la segunda tanda, Verstappen comenzó marcando la pauta con una primera vuelta de 1.29.747, por delante de los McLaren de Piastri y Norris. Pero en el segundo intento, Russell mejoró el crono con 1:29.562, dejando a Max segundo a solo 10 milésimas y a un sorpresivo Antonelli, que pudo resarcirse de un primer tiempo anulado por afilar la trazada en la curva 2, sellando el tercer registro de la Q2 (1:29.649).

En esta manga acabaron eliminados el Red Bull de Yuki Tsunoda (15º), el Racing Bulls de Liam Lawson (14º), los Williams de Carlos Sainz (13º) y Alexander Albon (12º) y el Kick Sauber de Nico Hulkenberg (11º).

George Russell George Russell logra la pole en Singapur EFE

Ya en el asalto final de clasificación, Mercedes volvió a dar el golpe sobre la mesa con un Russell que se marchó por la tangente con un sideral 1:29.165, superando con solvencia tanto a los McLaren como al Red Bull de Verstappen.

Solo el neerlandés parecía capaz de arrebatarle la pole al inglés, pero en su último intento se topó con algo de tráfico tras el segundo sector y acabó abortando la vuelta, al tener garantizado el segundo lugar.

Salto cualitativo de los Mercedes que, junto con Max, meten algo de emoción en esta recta final del campeonato ante el dominio de los McLaren. La carrera será este domingo a las 09:00 horas de la mañana.

