"No sabés qué puede llegar a hacer una persona así": el audio que envió Luna Giardina unas semanas antes de ser asesinada por el uruguayo Pablo Laurta

La investigación del doble feminicidio en Córdoba , que tiene como principal sospechoso a al uruguayo Pablo Laurta, continúa y ahora se conoció la declaración de un vecino y un audio de una de las víctimas un mes antes de lo ocurrido.

Pablo Laurta, fundador de la organización "Varones Unidos" fue detenido este fin de semana en un hotel en el centro de Gualeguaychú como sospechoso de secuestrar a su hijo y matar a su expareja — Luna Giardina — y a su exsuegra — Mariel Zamudio — en Córdoba.

El presunto autor de los hechos, según la hipótesis policial, pretendía cruzar en una barcaza el río Uruguay e ingresar de manera ilegal al país, eludiendo el pedido de captura .

Luego de ser detenido, el presunto femicida fue imputado el domingo por un doble homicidio agravado por violencia de género y uso de arma de fuego .

En el marco de la investigación y de acuerdo a lo informado por el medio local La Voz, se conoció un audio de casi tres minutos enviado por Giardina a una amiga, en setiembre.

En este, la víctima habla de una propuesta que le hizo llegar una "licenciada en comunicación" que Laurta envió como "mediadora" una idea para el cumpleaños de Pedro, hijo de ambos, donde le decía que si ella lo deseaba podía asistir a la celebración y que le "iba a mandar un remise" para que viajaran desde Córdoba.

La mujer apunta en el audio sobre algunas personas "excluidas" para el festejo, entre ella su madre y la tía del hombre. "La única familia paterna con la que yo hablo es la tía de él, y está destruida, porque con la gente que yo hablo, que me cuida y me da para adelante, esa gente no puede ir al cumpleaños", le dice a la amiga.

Tras esto, detalla que la celebración iba a ser en una "estancia" y que si decidía ir "iba a tener una habitación con baño en suite".

"Si yo no quería ir, uno de sus abuelos paternos, con el que yo no hablo porque lo apañan al hijo, iba a venir a Córdoba para llevarlo a otro país y separarlo de mi país. Quiero llorar, de solo pensarlo me da angustia", dijo.

Luego de recibir la comunicación, Giardina decidió derivar el mensaje a sus abogados para protegerse.

La mujer sobre el cierre del audio reveló que recibió la propuesta un "viernes en la tarde", cuando los asesores no están trabajando.

"Estaba terminando un chaleco y no podía responder, necesitaba terminar, entregarlo y cobrar la plata... Pero la verdad es que fue desconcertante. No sé qué irá a hacer ahora, porque con una persona así no sabés qué puede llegar a hacer", mencionó.

La declaración de un testigo y las palabras de la hermana de la víctima

Un vecino del barrio de Villa Serrana, Córdoba, en el que ocurrió el doble femicidio, brindó detalles de los momentos previos y posteriores del crimen.

"Tipo a las nueve de la mañana, salgo a trabajar afuera, estaba en el patio trasero y escucho una detonación, a la que no le di importancia. En su momento, pensé que podrían haber sido los perros, una chapa que se cayó en el patio. Seguí trabajando normal porque no se escucharon gritos ni nada por el estilo", dijo.

"A los cinco minutos, veo a esta persona pasar con Pedrito caminando como una persona normal con el niño de la mano. Esperaron unos minutos un taxi, al que se suben y se van. Estaba esperando como si no hubiese pasado absolutamente nada, como un padre que viene a buscar al nene y se lo lleva a una plaza. No nos imaginábamos que había hecho tal barbaridad", agregó.

Consultado por si conocía al hombre, respondió que sí y contó que en octubre del 2024 "estuvo unos días durmiendo sobre el tanque de agua de la casa, acosándolas a ellas".

Acerca de este hecho, recordó que la madre de Luna Giardina le pidió ayuda y este se dirigió al hombre y le gritó para que se fuera de allí. "Salió corriendo, se subió a una Toyota Hilux y se dio a la fuga", comentó.

Sobre los hechos del fin de semana, el vecino contó que cuando la Policía llegó al lugar, hablaron con él y le solicitaron si podía contactarse con Giardina y Zamudio para conversar. "Llamé a Luna, no me atendía, llamé tres veces y no me atendió. Le llamé a la madre y tampoco me atendían", dijo, y agregó que al intentar contactarse, se dio cuenta de que los teléfonos estaban apagados.

Después, el hombre le comentó la situación a los oficiales y estos, que había ido a la casa porque el botón de pánico estaba apagado, se fueron. Ante esto y en estado de "preocupación" habló de lo que escuchó a un vecino y definieron denunciar el hecho a la Policía, quienes encontraron a las dos mujeres fallecidas.

Sobre las víctimas, apuntó que eran "buenas personas". "Luna era muy compañera de su hijo, lo cuidaba a sol y sombra, no lo dejaba solo", mencionó.

Por su parte, y en conversación con el medio El Doce, la hermana de Giardina aseguró que la situación con el uruguayo es una "historia que viene hace mucho tiempo". "Ella tenía, inclusive, apoyo y protección, había denuncias y orden de alejamiento. Toda la parte de protocolos legales los tenía cubiertos, y el final fue fatal. Por eso no estoy entendiendo mucho nada", dijo.

Sobre la "última vez" que pudo hablar con su hermana fue "hace dos semanas" y se mostraba "muy feliz", ya que se había inscrito en la Universidad de Agronomía.

La mujer, quien se encuentra viviendo en Chile y recientemente llegó a territorio argentino, dijo sobre la custodia del menor que desde su lado "las puertas están abiertas".