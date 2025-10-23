Interior lanza aplicación para mujeres víctimas de violencia de género que tengan agresores con medidas de no acercamiento

El Ministerio del Interior lanzará a finales de noviembre una aplicación móvil destinada a mujeres víctimas de violencia de género , cuyo agresor tenga medidas cautelares de no acercamiento , la herramienta estará operativa a partir de diciembre .

La aplicación en cuestión servirá como "un botón de emergencia para alertar sobre situaciones de violencia" en los casos "en que haya finalizado el seguimiento mediante tobillera ", según comunicó la cartera.

Inicialmente la cartera va a entregar 2.000 celulares con la aplicación ya instalada ; el objetivo es que más tarde las víctimas puedan descargarse el software en su teléfono personal , según dijeron fuentes del Ministerio del Interior a El Observador.

La directora Nacional de Políticas de Género del ministerio, July Zabaleta , aseguró que la Policía dispondrá de datos registrados y enviará una rápida respuesta ante una emergencia

El servicio lleva el nombre de Élida 360, en homenaje a Élida Pensado Graña, la primera mujer policía uniformada de Uruguay.

El programa será accesible por orden judicial y también servirá para ampliar la denuncia sin necesidad de que la persona deba concurrir a una comisaría, entre otras funcionalidades para el acompañamiento de la víctima, contaron autoridades de Interior.

En esa misma conferencia de prensa, el ministro Carlos Negro resaltó que la perspectiva de género “es imprescindible” para las políticas de la cartera.

El ministerio procura adquirir los 2.000 celulares en coordinación con Antel y seleccionar al personal que trabajará con la nueva tecnología.

"En una primera etapa se dispondrá de unidades en Montevideo, donde se evaluará el nivel de respuesta para ampliar la medida al resto del país", según la web de la Presidencia de la República.

La aplicación se lanzará oficialmente el 21 de noviembre y estará operativa a partir del siguiente mes.