Clima en Uruguay hoy: lo que hay que saber según Inumet para este jueves 23 de octubre

El Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) ha emitido su pronóstico para este jueves 23 de octubre, que anticipa un día de cielos algo nubosos y vientos moderados en varias zonas del país, con temperaturas agradables y rachas de viento que podrían alcanzar hasta los 50 km/h en algunas regiones.

Montevideo y Área Metropolitana La jornada comenzará con temperaturas frescas de 16°C por la mañana, alcanzando los 29°C por la tarde. Se espera cielo algo nuboso y nuboso, con períodos de claridad. Los vientos serán del noreste, con intensidades de 20 a 40 km/h. Durante la tarde y noche, los cielos estarán algo nubosos con algunos períodos más despejados. Las rachas de viento podrían superar los 50 km/h en las horas nocturnas.

Este En la región este, las temperaturas oscilarán entre los 11°C y los 30°C. El día comenzará con nubosidad variable y la posibilidad de neblinas y bancos de niebla en la mañana. Los vientos serán moderados, provenientes del noreste, con velocidades de entre 10 y 40 km/h. Por la tarde, el cielo se despejará algo, pero se mantendrá algo nuboso en momentos. Las zonas costeras podrían experimentar rachas de hasta 50 km/h hacia la noche.

Oeste Para el oeste, se esperan temperaturas mínimas de 15°C por la mañana y máximas de 32°C por la tarde. La jornada arrancará con cielos algo nubosos y nubosos, con períodos de claridad. El viento será del noreste y norte, con intensidades de 20 a 40 km/h. Ya en la tarde y noche, el cielo se mantendrá parcialmente nuboso, con la probabilidad de formación de tormentas aisladas en algunas áreas. Al igual que en otras regiones, las rachas de viento podrían llegar hasta los 50 km/h.

Norte En el norte, se pronostica un clima similar, con temperaturas mínimas de 15°C y máximas que alcanzarán los 31°C. El día comenzará algo nuboso, con posibilidad de algunas precipitaciones escasas y aisladas. Los vientos del noreste estarán presentes con rachas de hasta 50 km/h, y por la tarde, el cielo se despejará parcialmente, aunque se mantendrán algunos períodos nubosos. Al igual que en el resto del país, se prevén ráfagas de viento que podrían superar los 50 km/h durante la noche.