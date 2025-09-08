Bengala náutica en el clásico: fotos muestran al barra brava de Nacional acusado lejos de donde se lanzó el artefacto

A la izquierda aparece el lanzamiento de la bengala náutica y a la derecha el acusado

La Justicia imputó a mediados de agosto a un hincha de Nacional por la bengala náutica que tiraron desde la tribuna Colombes , en el Estadio Centenario, en el clásico que se llevó adelante en julio de este año.

El artefacto terminó impactando contra la entrepierna de un efectivo de la Guardia Republicana , quien estuvo varios días en CTI y se le extirpó uno de los testículos además de tener que someterse a la reconstrucción de la uretra.

El joven –integrante de la fracción “Los Pibes del Skay”, que está dentro de La Banda del Parque– fue imputado por un delito de homicidio en grado de tentativa a título de dolo eventual y fue enviado a prisión preventiva hasta el próximo 1° de octubre.

La medida cautelar la está cumpliendo en la cárcel de Santiago Vázquez (ex Comcar) , dado que sobre el joven pesa un antecedente penal por rapiña a mano armada cuando hurtó una bandera de Peñarol.

La acusación de la fiscal Claudia Amoedo se basó en un informe de 5 páginas del departamento de Seguridad en el Deporte, que identificó una campera que usó el imputado durante el partido y que tenía restos de componentes que forman parte de una bengala náutica.

Sin embargo, en las últimas semanas, la defensa del imputado presentó nuevas evidencias para que la Justicia revoque la prisión preventiva a domiciliaria. El abogado Diego Romero entiende que está claro que su cliente no fue quien lanzó la bengala náutica y dio a la Fiscalía una serie de videos e imágenes para sostener su versión.

De acuerdo con los videos que se publicaron en su momento, la bengala náutica salió desde la Colombes en el minuto 1:07. En ese momento, según Romero, su representado se encontraba en la esquina inferior izquierda sobre la bandera que dice “Los Pibes del Skey”, fracción de la que el imputado es parte.

“Allí se encuentra mi representado, con una bengala en mano”, indica Romero en el escrito que presentó ante la Fiscalía, al que tuvo acceso El Observador. El abogado aclara que “esto necesita un análisis biométrico y una vez diligenciados los medios probatorios, corresponde el sobreseimiento”.

Precisamente, Romero aclaró que el imputado se encontraba sobre la palabra “Skey” que forma parte de la bandera, que suele colgarse en todos los partidos que disputa Nacional.

Romero agregó más fotos para dar cuenta de que su cliente se encontraba junto a su hermano, ambos con los rostros tapados dado que tenían bengalas –no náuticas– en las manos y no querían ser ingresados a la lista negra.

image (8) El acusado de tirar la bengala náutica junto a su hermano, cuando comenzó el partido Cedida a El Observador

El abogado insistió, a través de otras imágenes, que a pocos segundos de que comenzara el encuentro deportivo, su defendido aparece “colgado al alambrado”. “Parece altamente improbable que haya lanzado la bengala náutica, no dan los tiempos, es claro que el imputado no es el autor del delito que se le imputa”, agrega el texto.

Una de las claves que tuvo la Fiscalía para lograr la imputación fue una campera gris que usó el joven, que es propiedad de otro hincha de Nacional que fue condenado semanas antes de la audiencia de formalización por el lanzamiento de la bengala náutica.

Sobre esto, Ramos consideró que hay una inconsistencia con respecto a lo que afirma el Ministerio Público. Si bien reconoce que su cliente utilizó la prenda de color gris y que se cambió varias veces –una práctica recurrente entre los barra brava para evitar ser captados por las cámaras del Ministerio del Interior– el informe de la Policía lo muestra al joven con la campera en el minuto 80.

Precisamente, la foto que adjuntó Seguridad en el Deportes es del imputado sobre el alambrado cuando se dispuso a colgar una bandera de Peñarol que apareció sobre el final del encuentro en la tribuna popular tricolor.

Ante esto, Ramos afirma que sería ilógico que su cliente –quien presuntamente se cambió para escabullirse tras tirar la bengala náutica– apareciera con la prenda de vestir sobre el alambrado, siendo visible tanto para las cámaras de televisión como las de las autoridades de seguridad.

Por último, con respecto a los restos de componentes de bengala náutica que se hallaron en la campera, el abogado afirmó que varios son los mismos que componen las bengalas comunes, que sí fueron tiradas por el imputado, según Ramos.