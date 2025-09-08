Dólar
/ Nacional / MERCEDES

La escuela a la que asistía el niño de 6 años asesinado por su padre abrió pero no dictó clases: psicólogos acompañan proceso de duelo

Según explicó el presidente de la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP), Pablo Caggiani, habrá asistencias sociales y psicólogos trabajando con familiares

8 de septiembre 2025 - 13:03hs
Escuela de Mercedes a la que asistía el niño de 6 años asesinado realiza una jornada especial

Escuela de Mercedes a la que asistía el niño de 6 años asesinado realiza una jornada especial

Foto: Inés Guimaraens

Según explicó el presidente de la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP), Pablo Caggiani, en entrevista con el programa Arriba Gente (Canal 10), los menores, juntos a sus familiares, trabajarán con asistentes sociales y psicólogos que los ayudarán a sobrellevar lo que pasó.

"Es algo complicado para los gurises. Nadie espera esto en las infancias", dijo, y subrayó que cuando ocurren este tipo de episodios las escuelas suelen quedar "muy afectadas".

"Cuando pasa con niños nos desgarra a todos y a los gurises también", reflexionó Caggiani.

Finalmente, el presidente de la ANEP llamó que esto "no quede como una cuestión de la que no se puede hablar", ni tratar.

El homicidio de dos niños a manos de su padre

Andrés Morosini, un hombre de 28 años que había sido denunciado por violencia doméstica por su expareja, entró sin autorización el miércoles a la casa de la mujer, la amenazó y luego se llevó a los menores en un auto BYD rojo.

Tras el secuestro, la familia de los niños radicó una denuncia en la Comisaría Especializada en Violencia Doméstica y Género de la Zona I de Soriano.

Desde ese instante, la Policía a nivel nacional empezó a investigando su paradero, sin poder localizarlo. La búsqueda se desarrolló en varios puntos del país, entre ellos, la zona cercana al arroyo Don Esteban, a la altura del kilómetro 58,400 de la ruta 20, en el departamento de Río Negro.

En medio del rastrillaje, las autoridades encontraron huellas cerca del arroyo, que daban la pauta de que el auto podía haber ingresado al agua. El dibujo de la marca y el tamaño fue clave para asociarlo con el vehículo, que era de pequeñas dimensiones.

La búsqueda del hombre y los menores se desarrolló durante varios días hasta que el viernes, pasada la media mañana, uno de los buzos vio el auto rojo de trompa sobre el suelo. Se acercó y notó que en el interior estaban los tres cuerpos. Morosini sobre el volante y sus dos hijos sentados en el asiento trasero.

