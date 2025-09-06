Dólar
Compra 38,75 Venta 41,25

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45
Ahora en: Montevideo
icon
13°C
cielo claro
Domingo:
Mín 
Máx  13°

Siguenos en:

/ Nacional / VIOLENCIA VICARIA

Institución de Derechos Humanos pide por "respuesta efectiva, coordinada y con perspectiva de género", tras caso Morosini

El organismo denunció "fallas del Estado", en el caso en que un padre se arrojó en su auto junto con sus hijos a un arroyo y en que los tres murieron

6 de septiembre 2025 - 12:51hs
Andrés Morosini, el hombre que secuestró a sus dos hijos en Soriano

Andrés Morosini, el hombre que secuestró a sus dos hijos en Soriano

Facebook

La Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo (Inddhh) expresó su preocupación "por la falta de una respuesta efectiva, coordinada y con perspectiva de género", tras el caso Morosini, en que un joven de 28 años secuestró a sus dos hijos de la casa de su expareja y se lanzó a un arroyo en su auto junto con ambos niños.

Andrés Morosini había sido denunciado por violencia doméstica y tenía prohibición de acercamiento a su expareja, Micaela Ramos. Se llevó a sus hijos de dos y seis años de su casa en Soriano el pasado miércoles y se lanzó con ellos a un arroyo que está ubicado en el departamento de Río Negro.

Los cuerpos de los tres fueron encontrados sumergidos por la mañana del viernes.

Más noticias
Auto Andrés Morosini, el hombre que secuestró y mató a sus dos hijos en Soriano
SORIANO

La Policía logró sacar el auto de Andrés Morosini, el hombre que se tiró a un arroyo junto a sus dos hijos, tras secuestrarlos

Andrés Morosini, el padre que secuestró y mató a sus hijos
SORIANO

Los cuerpos de Andrés Morosini y sus hijos aparecieron sin golpes y el auto impactó en el fondo del arroyo por la corriente

"Alfonsina y Francisco –los hijos de la pareja– murieron, a manos de su padre, en un nuevo caso de violencia vicaria. Se enciende una vez más la alarma ante las fallas del Estado y sus instituciones", afirmó la Innddhh en un comunicado.

Los expertos en materia de violencia de género definen a la violencia vicaria como las acciones que se ejercen sobre los hijos para herir a la mujer.

El organismo afirmó que están ante "la necesidad ineludible de transformar el enfoque institucional" y que la protección que se requiere "no puede ser postergada".

"Es imperativo fortalecer de manera urgente las políticas de prevención y detección temprana desde los sistemas de salud y educación, garantizar la intervención de equipos especializados y erradicar de raíz los estereotipos de género que obstaculizan el acceso a la Justicia", agrega el comunicado.

"Es necesario que el Estado comprenda que las mujeres en situación de violencia continúan expuestas a dinámicas de control, acoso y manipulación, incluso después de una separación (...) La negación institucional de esta realidad constituye una forma más de violencia", sentencia la institución.

Temas:

Institución Derechos Humanos Caso Morosini Estado

Seguí leyendo

Las más leídas

Andrés Morosini, el padre que secuestró y mató a sus hijos
SORIANO

Los cuerpos de Andrés Morosini y sus hijos aparecieron sin golpes y el auto impactó en el fondo del arroyo por la corriente

La exvedette Yessy López
CRÓNICA

El pedido de disculpas que no llegó y la salida a los gritos del Pato Celeste: así fue la audiencia por la denuncia de Yessy López a Esteban Queimada

A la izquierda el logo que tuvo la comuna durante el mandato de Carolina Cosse y a la derecha el que estrenó Mario Bergara
INTENDENCIA

Del verde de Cosse al azul de Bergara: Intendencia de Montevideo cambió su color pensando en las personas con "discapacidades visuales"

Auto Andrés Morosini, el hombre que secuestró y mató a sus dos hijos en Soriano
SORIANO

La Policía logró sacar el auto de Andrés Morosini, el hombre que se tiró a un arroyo junto a sus dos hijos, tras secuestrarlos

Mas noticias de Nacional

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos