Se entregó a la justicia el expresidente de la Junta de Maldonado que se fue a Argentina el día que iba a ser imputado por corrupción

Tras varios días fuera del país, este lunes Alexandro Infante se presentó en el centro de Justicia de Maldonado junto a su esposa y sus abogados

8 de septiembre 2025 - 14:32hs
El expresidente de la Junta Departamental de Maldonado Alexandro Infante se entregó a la justicia este lunes por la tarde, días después de irse a Argentina horas antes de la audiencia en la que iba a ser imputado por delitos de corrupción pública, confirmaron fuentes de la Jefatura de Policía de Maldonado a El Observador.

El pasado miércoles el fiscal de Maldonado Jorge Vaz solicitó la imputación de Infante junto a las de otros dos expresidentes de la Junta de Maldonado, Darwin Correa y José Luis Sánchez, por los delitos de fraude y falsificación ideológica.

Fiscalía descubrió que las autoridades pagaron más de $ 1,3 millones en obras de reparación de la Junta Departamental que no consta se hayan realizado. Este dinero terminó en una cuenta del hijo de Sánchez, quién dijo que se la entregó a su padre.

Sin embargo, Infante, quien pertenece al Partido Nacional, no se presentó a la audiencia en la que fueron imputados Correa y Sánchez, por lo que pasó a estar requerido por la justicia.

Según informó Sin Piedad, de VTV y ratificaron fuentes del caso a El Observador, Infante se fue a Argentina en la madrugada del miércoles, horas antes de la audiencia.

Fuentes de la Jefatura de Policía de Maldonado indicaron que recibieron la orden de detención de Infante a las 20:00 del miércoles, por lo que fueron a buscarlo a su hogar. Tras no encontrarlo, pidieron información a la Dirección Nacional de Migraciones, desde donde les confirmaron que el jefe de la Junta se había ido de Uruguay a Buenos Aires en barco en la madrugada.

Según informó FM Gente y ratificaron fuentes de la oficina policial, este lunes Infante se presentó en el Centro de Justicia de Maldonado junto a su esposa y sus abogados para ponerse a disposición de las autoridades.

Desde la Jefatura de Maldonado indicaron que el exjefe de la Junta ya se encuentra en calidad de detenido. El fiscal Jorge Vaz fijó una audiencia a las 17:00 de esta tarde para concretar su formalización.

