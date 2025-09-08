Se entregó a la justicia el expresidente de la Junta de Maldonado que se fue a Argentina el día que iba a ser imputado por corrupción

El expresidente de la Junta Departamental de Maldonado Alexandro Infante se entregó a la justicia este lunes por la tarde, días después de irse a Argentina horas antes de la audiencia en la que iba a ser imputado por delitos de corrupción pública , confirmaron fuentes de la Jefatura de Policía de Maldonado a El Observador.

El pasado miércoles el fiscal de Maldonado Jorge Vaz solicitó la imputación de Infante junto a las de otros dos expresidentes de la Junta de Maldonado, Darwin Correa y José Luis Sánchez , por los delitos de fraude y falsificación ideológica.

Fiscalía descubrió que las autoridades pagaron más de $ 1,3 millones en obras de reparación de la Junta Departamental que no consta se hayan realizado . Este dinero terminó en una cuenta del hijo de Sánchez, quién dijo que se la entregó a su padre.

JUSTICIA DE MALDONADO Corrupción en la Junta de Maldonado: se pagó más de $ 1 millón por ocho obras que no constan como hechas y el dinero fue a parar a la cuenta del hijo de un edil

INVESTIGACIÓN Imputaron a dos exediles blancos de Maldonado por compras y obras ficticias en la Junta Departamental; ordenaron la detención de otro por no concurrir a audiencia

Sin embargo , Infante, quien pertenece al Partido Nacional, no se presentó a la audiencia en la que fueron imputados Correa y Sánchez, por lo que pasó a estar requerido por la justicia.

Según informó Sin Piedad, de VTV y ratificaron fuentes del caso a El Observador, Infante se fue a Argentina en la madrugada del miércoles, horas antes de la audiencia.

Fuentes de la Jefatura de Policía de Maldonado indicaron que recibieron la orden de detención de Infante a las 20:00 del miércoles, por lo que fueron a buscarlo a su hogar. Tras no encontrarlo, pidieron información a la Dirección Nacional de Migraciones, desde donde les confirmaron que el jefe de la Junta se había ido de Uruguay a Buenos Aires en barco en la madrugada.

Según informó FM Gente y ratificaron fuentes de la oficina policial, este lunes Infante se presentó en el Centro de Justicia de Maldonado junto a su esposa y sus abogados para ponerse a disposición de las autoridades.

Desde la Jefatura de Maldonado indicaron que el exjefe de la Junta ya se encuentra en calidad de detenido. El fiscal Jorge Vaz fijó una audiencia a las 17:00 de esta tarde para concretar su formalización.