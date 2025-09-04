Dólar
/ Nacional / JUSTICIA

Expresidente de la Junta de Maldonado que iba a ser imputado por corrupción se fue a Argentina y está requerido por la Justicia

El fiscal Jorge Vaz indicó que evaluará "los pasos a seguir" para dar con el expresidente de la Junta de Maldonado

4 de septiembre 2025 - 12:05hs
Alexandro Infante, expresidente de la Junta Departamental de Maldonado

Alexandro Infante, expresidente de la Junta Departamental de Maldonado

Instagram Alexandro Infante

El expresidente de la Junta Departamental de Maldonado, Alexandro Infante, que no se presentó a la audiencia de este miércoles en la que iba a ser imputado junto a otros dos exjerarcas por delitos de corrupción pública, se fue a Argentina horas antes de la instancia judicial, confirmaron fuentes del caso a El Observador.

El fiscal de Maldonado Jorge Vaz solicitó la formalización de Infante junto a las de otros dos expresidentes de la Junta de Maldonado, Darwin Correa y José Luis Sánchez, por los delitos de fraude y falsificación ideológica.

Fiscalía descubrió que las autoridades pagaron más de $ 1,3 millones en obras de reparación de la Junta Departamental que no consta se hayan realizado. Este dinero terminó en una cuenta del hijo de Sánchez, quién dijo que se la entregó a su padre.

Sin embargo, Infante, quien pertenece al Partido Nacional, no se presentó a la audiencia de ayer, en la que fueron imputados Correa y Sánchez, por lo que pasó a estar requerido por la justicia.

Según informó Sin Piedad, de VTV y ratificaron fuentes del caso a El Observador, Infante se fue a Argentina en la madrugada del miércoles, horas antes de la audiencia.

Fuentes de la Jefatura de Policía de Maldonado indicaron que recibieron la orden de detención de Infante a las 20:00 del miércoles, por lo que fueron a buscarlo a su hogar.

Tras no encontrarlo, pidieron información a la Dirección Nacional de Migraciones (DNM), desde donde les confirmaron que el jefe de la Junta se había ido de Uruguay a Buenos Aires en barco en la madrugada.

El fiscal Vaz indicó a El Observador que evaluará "los pasos a seguir" para dar con el expresidente de la Junta de Maldonado "según cómo se vaya dando la situación".

