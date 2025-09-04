Expresidente de la Junta de Maldonado que iba a ser imputado por corrupción se fue a Argentina y está requerido por la Justicia

El expresidente de la Junta Departamental de Maldonado , Alexandro Infante , que no se presentó a la audiencia de este miércoles en la que iba a ser imputado junto a otros dos exjerarcas por delitos de corrupción pública, se fue a Argentina horas antes de la instancia judicial, confirmaron fuentes del caso a El Observador.

El fiscal de Maldonado Jorge Vaz solicitó la formalización de Infante junto a las de otros dos expresidentes de la Junta de Maldonado, Darwin Correa y José Luis Sánchez , por los delitos de fraude y falsificación ideológica.

Fiscalía descubrió que las autoridades pagaron más de $ 1,3 millones en obras de reparación de la Junta Departamental que no consta se hayan realizado . Este dinero terminó en una cuenta del hijo de Sánchez, quién dijo que se la entregó a su padre.

INVESTIGACIÓN Imputaron a dos exediles blancos de Maldonado por compras y obras ficticias en la Junta Departamental; ordenaron la detención de otro por no concurrir a audiencia

JUSTICIA DE MALDONADO Corrupción en la Junta de Maldonado: se pagó más de $ 1 millón por ocho obras que no constan como hechas y el dinero fue a parar a la cuenta del hijo de un edil

Sin embargo , Infante, quien pertenece al Partido Nacional, no se presentó a la audiencia de ayer, en la que fueron imputados Correa y Sánchez, por lo que pasó a estar requerido por la justicia.

Según informó Sin Piedad, de VTV y ratificaron fuentes del caso a El Observador, Infante se fue a Argentina en la madrugada del miércoles, horas antes de la audiencia.

Fuentes de la Jefatura de Policía de Maldonado indicaron que recibieron la orden de detención de Infante a las 20:00 del miércoles, por lo que fueron a buscarlo a su hogar.

Tras no encontrarlo, pidieron información a la Dirección Nacional de Migraciones (DNM), desde donde les confirmaron que el jefe de la Junta se había ido de Uruguay a Buenos Aires en barco en la madrugada.

El fiscal Vaz indicó a El Observador que evaluará "los pasos a seguir" para dar con el expresidente de la Junta de Maldonado "según cómo se vaya dando la situación".