Alejandro Sánchez tras dichos de Orsi sobre Bukele: "La población tiene un problema con la seguridad y hay que atenderlo desde la democracia"

El secretario de la Presidencia, Alejandro Sánchez , opinó sobre los dichos de Yamandú Orsi , quien en las últimas horas aseguró que a nivel de seguridad público el " ejemplo para analizar" es el del presidente de El Salvador, Nayib Bukele .

"Dijo que el tema de la seguridad mal atendido puede tener consecuencias en que surjan un conjunto de proyectos, algunos más democráticos, otros menos democráticos, y por tanto, la población tiene un problema con la seguridad y hay que atenderlo desde la democracia ", sostuvo Sánchez en declaraciones consignadas por el periodista Leonardo Sarro.

"Por eso tenemos el programa 'Más Barrio' que arranca en marzo del año que viene", dijo, y explicó que esta iniciativa servirá para "atender a los barrios más jodidos en términos de violencia y homicidios" .

Después apuntó que hay que "seguir trabajando" en materia de seguridad, ya que se trata de un "problema serio" donde "no te podés conformar" .

Los dichos de Orsi sobre Bukele

Durante la entrevista con Desayunos Búsqueda este jueves, Orsi fue consultado si a la izquierda a nivel internacional le costaba hablar de seguridad.

"Antes a la izquierda le costaba hablar de seguridad. Hablaba de convivencia. Nos costó en Europa también. Teníamos el temor de que nos pegaran a concepciones reaccionarias. Lo dije en campaña, la seguridad es un derecho humano. La izquierda ya no tiene esa dificultad", introdujo en su respuesta.

Luego, prosiguió: "Es seguridad y es convivencia. Es un tema que hay que hablar. El ejemplo es Bukele, es El Salvador, es el ejemplo de un proceso".

Consultado sobre si lo consideraba un ejemplo positivo o negativo, respondió: "Ejemplo para analizar. Estuve con alguien mano derecha de Bukele el otro día en La Paz (Bolivia) y planteándome cuáles eran sus referentes históricos, su proceso personal, me dijo que su referente numero uno era el "Bebe" Sendic (Raúl Sendic Antonaccio). Es el referente de la mano derecha... son procesos raros que tienen esos países", dijo.