El bajón de Lucas Villalba: del deseo de ir al Mundial de Clubes y enfrentar a Real Madrid a la negativa de Nacional de cederlo a Pachuca para que se quede a jugar el Torneo Intermedio

Un par de preguntas después, a Peirano le preguntaron a qué se refería con "factores externos" y respondió: "Cosas que pasaron en la semana que me las reservo".

El interés de Pachuca por Lucas Villalba

Como informó Referí la semana pasada, Villalba es pretendido por Pachuca de México, uno de los equipos que jugará el Mundial de Clubes FIFA, para el que está abierto un período de pases especial.

Al igual que pasó con Nicolás "Diente" López, que sonó como un refuerzo para Fluminense para dicho torneo, lo que fue descartado, asurgió un nuevo interés por un jugador tricolor para el certamen vedette de la FIFA.

El club que quiere a Villalba es Pachuca de México, que el pasado miércoles fichó al uruguayo Federico Pereira para que juegue el torneo.

Además, Pachuca quiere al extremo para que juegue solamente el Mundial de Clubes, como permite la FIFA, y luego volvería a los tricolores para el segundo semestre del año.

El préstamo le dejaría a Nacional un ingreso de US$ 400.000.

El torneo, que se estrena este año, se espera que tenga una gran repercusión y podría ser una gran vidriera para Villalba, veloz extremo que llegó este año a Nacional desde Montevideo City Torque y que tuvo grandes actuaciones en la Copa Libertadores, lo que disparó su cotización.

Ir al Mundial de Clubes le permitiría al delantero tener su primera experiencia en un club internacional y con partidos importantes. Pachuca integra el Grupo H junto a Real Madrid, uno de los grandes candidatos al título, Al Hilal de Arabia Saudita y Red Bull Salzburgo de Austria.

Pero Nacional no consideró la propuesta de Pachuca, lo que no le cayó bien a Villalba y llevó a que el presidente del club, Ricardo Vairo, tuviera una charla con el futbolista en la que le explicó los motivos de la negativa a la propuesta, según informó El Espectador Deportes.

En Nacional no creen que a Villalba lo pueda afectar la negativa

Por el Torneo Intermedio, los tricolores, y Villalba, deben jugar ante Racing, Juventud de Las Piedras, Miramar Misiones y Danubio, partidos con puntos que en el área deportiva del club consideran importantes para sumar en la Tabla Anual, en la que el equipo de Peirano marcha primero. Además, en caso de terminar primero en su serie, jugarán la final del certamen, que no suma puntos para las tablas pero otorga un título.

Según supo Referí este martes en base a fuentes tricolores, en el club entienden que el interés de Pachuca y de jugar el Mundial de Clubes haya ilusionado a Villalba, lo que ven "normal" en un jugador de 24 años que aún no ha tenido su primer pase al exterior y que veía al torneo de la FIFA como un gran desafío.

Pero consideran que "Nacional está primero" y deben jugar los cuatro partidos "muy importantes" que le quedan en el Intermedio de cara a la Anual.

Además, señalaron que no creen que está situación vaya a afectar el rendimiento del futbolista.

La explicación que había dado Ricardo Vairo sobre la propuesta de Pachuca por Villalba y la decisión de Nacional

Vairo confirmó el pasado viernes que llegó al club el interés por Lucas Villalba del Grupo Pachuca, la que no fue considerada. “Llegó. Se planteó esa situación”, dijo a La mañana del fútbol de El Espectador Deportes.

“Acá las decisiones a mí me gusta analizarlas en base a los objetivos, eso lo hablamos con Flavio (Perchman) y (Sebastián) Eguren, el objetivo que hoy tiene Nacional es ganar el Uruguayo, sacar la mayor ventaja en el Intermedio, terminar con una diferencia importante en la Tabla Anual, porque sabemos lo definitorio que es para ganar el Uruguay. Y en base a eso entendíamos que (Villalba) es importante y lo dijimos hace un par de meses, que el jugador tenía que permanecer hasta fin de año acá, es una pieza fundamental del equipo”, comentó.

“Y acá no se trataba de una oferta de venta”, destacó. “Ahí sí se podría haber analizado, si la cifra era importante, porque Nacional también necesita ingresos".

“Pero no es el caso, es un préstamo por un dinero que no es nada importante”, agregó Vairo.

“Por supuesto están las dos lecturas: la posibilidad de que pueda ir y cotizarse o la parte deportiva de Nacional. Como el objetivo primario hoy es este último, el Uruguayo, entendimos que la opinión fue esa”, señaló.

Vairo dijo no tener conocimiento sobre la posibilidad de que el Grupo Pachuca fiche a Villalba en caso de que Oviedo de España, equipo de dicho conglomerado, ascienda a LaLiga, la Primera división española. “A mí no me lo manejaron. Si eso se maneja, la situación es diferente a un préstamo porque es una venta”, señaló.

Así es el período de pases especial de la FIFA para el Mundial de Clubes

La Federación Internacional de Fútbol (FIFA) abrió una ventana extraordinaria de fichajes del 1 al 10 de junio, con el objetivo de permitir a los 32 equipos participantes en el Mundial de Clubes (14 junio-13 julio en Estados Unidos) incorporar nuevos jugadores de cara a esa competición.

"De conformidad con el Reglamento del Mundial de Clubes FIFA 2025 y los cambios pertinentes al Reglamento sobre el Estatuto y la Transferencia de Jugadores, las 20 asociaciones miembro que cuenten con clubes que participarán en la revolucionaria competición de la FIFA han confirmado que abrirán un periodo de inscripción excepcional del 1 al 10 de junio, a fin de que los nuevos jugadores puedan disputar la competición", indicó este miércoles la instancia mundial en un comunicado.

"El plazo para presentar la lista definitiva se ha fijado para el 10 de junio, por lo que los clubes participantes podrán contar en Estados Unidos con los jugadores que hayan contratados en este periodo extraordinario", añadió la FIFA.

Igualmente, se abrirá otra ventana del 27 de junio al 3 de julio, en la que los clubes podrán incorporar otros jugadores al torneo, que estará ya en marcha.

"El objetivo es animar a clubes y jugadores cuyos contratos están a punto de finalizar a encontrar una solución apropiada que favorezca la participación de los futbolistas afectados. De este modo, los clubes podrán incorporar nuevos jugadores a la lista durante el torneo, lo que permitirá que jueguen los mejores", subrayó la FIFA.

El nuevo Mundial de Clubes es uno de los proyectos más ambiciosos de la FIFA y de su presidente Gianni Infantino. Reunirá a 32 equipos de las seis confederaciones, para un total de 63 partidos en once ciudades anfitrionas, hasta la final del domingo 13 de julio en el estadio MetLife en East Rutherford (Nueva Jersey).