Flavio Perchman aclaró la situación de Lucas Villalba: explicó si es transferible, reconoció que "se desvalorizó un poco" y dio detalles de la relación del extremo con Pablo Peirano

“Nunca hubo un problema entre Villalba y Peirano, nunca hubo nada, ni cosas extras”, señaló. “Después, podemos estar de acuerdo o menos de acuerdo”, agregó, en referencia a las decisiones del entrenador.

Además, el vice albo dio su versión de lo que cree que llevó a que Villalba perdiera la titularidad en el Torneo Intermedio. “Lo que creo que pasó fue que Pablo le dio un descanso en la segunda fecha del Intermedio por todo lo que había vivido respecto a no ir a la selección, porque fue eso y después recién vino lo del Mundial de Clubes (cuando Pachuca lo quiso llevar a préstamo pero Nacional lo negó), y creo que ahí prefirió darle una especie de tranquilidad y de no someterlo a tanta presión”.

“¿Qué pasa? Creo que encuentra a Otero, que hizo dos goles en el Viera contra Torque, entra a jugar en la derecha, juega muy bien, tuvo dos o tres partidos que le ganamos a Boston y a Juventud, que volvió a hacer otro gol, y me da la sensación de que encontró un rendimiento diferente. Nacional jugó el mejor partido del año para mí contra Juventud y como que ahí cuando entro Villalba en el partido no entraba bien”, agregó. “Eso hizo que después en el resto del Intermedio nunca más fue titular”.

20250706 Javier Cabrera y Lucas Villalba Nacional Peñarol final del Torneo Intermedio 2025. Foto Leonardo Carreño (14).jpeg Javier Cabrera y Lucas Villalba Foto: Leonardo Carreño

Pese a eso, Perchman mantiene total confianza en Villalba. “Yo sigo pensando que es el jugador más desequilibrante que tenemos”, señaló. “Pero también de que nosotros o tenemos rendimiento del jugador o tenemos la venta. No nos vamos a quedar sin plata y sin jugador. Porque todavía tenemos chances reales de venderlo”, explicó. “Porque estas cosas después pasan”.

“Más a un chico que no tiene 19 años, tiene 24. Entonces a lo que nosotros pasamos es que si hay una oferta muy buena la vamos a evaluar, no es que lo vamos a vender”, sostuvo.

De todas formas, reiteró la idea que mantiene con el jugador. “Sigo pensando que lo mejor para Nacional es que él se quede hasta fin de año”.

Consultado por si está en una misma línea con Peirano en esa idea de mantener al jugador y de que sume más minutos, Perchman dijo que “tenía una lesión en el pie y por eso no jugó los dos amistosos” previos al Clausura y que “evidentemente eso hace que no podamos sabe si la idea de Peirano era arrancar con él o no”

“Está todo bien lo que piense Peirano. Yo te doy mi impronta y lo que hablamos con Eguren”, comentó. “Es un jugador importante, yo ya sé más o menos lo que piensa Peirano”.

“Era Villalba y 10 más"

También contó cómo ha sido la situación del extremo. “Pasamos de que era Villalba y 10 más en un momento”, dijo.

Nacional Juventud campeonato intermedio 2025/Lucas Villalba Lucas Villalba en Nacional Foto: Leonardo Carreño

“Eso después cambió un poco y después yo creo que él lo sufrió, que todos colaboramos para que se viviera todo un entorno de exposición y de que cuánto vale, y yo hablé de cifras muy importantes, y el cambio de contrato, y la suba de la cláusula de salida… Y bueno, no siempre a veces pode lidiar con todo eso. Entonces tenemos que ver todo, nada más que eso. No hay ninguna otra cosa que eso”, explicó.

“Nosotros sabemos que si viene una oferta importante, tenemos que seguir recaudando”, agregó Perchman, quien mencionó lo que pasó con el colombiano Julián Millán. “Tuvimos una oferta muy importante, pudo ser vendido, pero llamé a Independiente y le dije que no me pase la oferta porque no lo iba a vender”

“En este caso sigo pensando que lo mejor es que se quede Villalba, pero estamos dispuestos… El tuvo justo dos no seguidos que fueron importantes, que fueron la no ida al Mundial de Clubes y la no ida con la selección”, agregó.

Consultado por si había tenido una oferta por Villalba, dijo: “Ahora no, en esta etapa no”. “Si me han llamado para decirme: ¿tenemos chance de comprarlo, hacemos el laburo? Osi no dejás salir, no quieren ni arrancar”, comentó.

Nacional Defensor campeonato apertura 2025/Lucas Villalba Foto: Leonardo Carreño

Perchman no quiso dar cifras sobre el valor de Villalba. “No, ya está. Lo dejamos de lado. Más o menos saben”

Además, reconoció que el jugador perdió valor al no ser titular. “Se desvalorizó un poco, pero no vamos a bajar ni locos de una cifra mínima que tenemos en la cabeza”, dijo.

¿Estará a la orden Villalba ante Torque y en la previa del clásico?

“Villalba creo que va a estar descartado”, dijo Perchamn sobre la lesión que tuvo el extremo, por lo que se perdería el debut de este sábado ante Torque para llegar en mejor estado al clásico ante Peñarol en la segunda fecha.