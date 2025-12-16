Dólar
El Observador / Fútbol Internacional / Selección Argentina

Confirmada la Finalissima entre la selección Argentina y España: solo resta el anuncio oficial

Quedó todo definido para el enfrentamiento entre la a selección Argentina y España por la Finalissima, como afirmó Rafael Louzán, presidente de la RFEF

16 de diciembre 2025 - 9:06hs
Messi con la copa de la Finalissima
Messi con la copa de la Finalissima AFP

Rafael Louzán, presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) confirmó que se llevará a cabo la Finalissima entre la selección Argentina, campeón de la Copa América 2024, y España, ganador de la Eurocopa de ese mismo año, luego de llegar a un acuerdo con la UEFA y únicamente resta el anuncio oficial.

Louzán anunció que en la Asamblea General el acuerdo para disputar este encuentro entre los campeones de Europa y América ya está firmado, aunque la oficialización depende de la resolución de los últimos detalles por parte de la federación argentina y la Confederación Sudamericana de Fútbol.

Lamine Yamal de España y Lionel Messi de la selección de Argentina, disputarán la Finalissima
Lamine Yamal de España y Lionel Messi de la selección de Argentina, disputarán la Finalissima

Lamine Yamal de España y Lionel Messi de la selección de Argentina, disputarán la Finalissima

Todo apunta que será el 27 de marzo de 2026 en Qatar, país donde se disputó el último Mundial en 2022. El acuerdo, según el medio deportivo español AS, se encuentra en su fase final, con la documentación ya firmada por la RFEF y la expectativa de que Argentina y la Conmebol resuelvan los asuntos pendientes para anunciar el evento de manera conjunta.

El Estadio Lusail, escenario de la última final entre los argentinos y franceses, es el principal candidato para albergar el encuentro, aunque la ciudad anfitriona todavía no fue anunciada oficialmente.

peleas y desmanes en india ante la visita de lionel messi: asi fue el regreso del idolo argentino al pais junto a luis suarez y rodrigo de paul
GOAT TOUR

Peleas y desmanes en India ante la visita de Lionel Messi: así fue el regreso del ídolo argentino al país junto a Luis Suárez y Rodrigo De Paul

Lionel Messi, Rodrigo De Paul y Luis Suárez en la gira por India
GIRA

Los números de la gira de Lionel Messi en India junto a Luis Suárez y De Paul: US$ 11.000 por una foto y un saludo y hasta US$ 120.000 en un evento VIP

La Finalissima regresó al calendario futbolístico en 2022, cuando Argentina venció 3-0 a Italia en Wembley. Desde entonces, Conmebol y UEFA trabajan en la continuidad del partido que une a los dos campeones continentales. La edición de marzo representará un nuevo capítulo para un choque que ganó relevancia en los últimos años.

La única ventana disponible para la disputa del partido se sitúa en marzo de 2026, donde se llevará a cabo una fecha FIFA, ya que entre el 1 y el 9 de junio el calendario de selecciones está reservado para partidos amistosos y la preparación de los equipos que participarán en el Mundial 2026, que contará con un formato de 48 selecciones nacionales.

Selección Argentina España Finalissima UEFA

