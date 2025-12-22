Un general ruso muere a causa de un coche bomba en Moscú, según las autoridades moscovitas

La explosión ocurrió el lunes por la mañana frente a un bloque de apartamentos al sur de Moscú. Reuters

Un general ruso murió en un atentado con coche bomba en Moscú, según informaron las autoridades.

El Comité de Investigación de Rusia dijo que el teniente general Fanil Sarvarov fue víctima el lunes por la mañana de un atentado con un artefacto explosivo colocado bajo un automóvil.

Sarvarov, de 56 años, era el jefe del Departamento de Entrenamiento Operativo de las fuerzas armadas rusas, añadió el comité.

Las autoridades también indicaron que una de las teorías que se investigan es que en la colocación de la bomba participaron los servicios de inteligencia de Ucrania. Este país aún no emite comentarios al respecto.

El militar murió en el hospital a causa de sus heridas, indicó el comité, que agregó que se inició una investigación por asesinato y tráfico ilegal de explosivos.

El atentado ocurrió en un estacionamiento cerca de un bloque de apartamentos en el sur de la capital rusa.

Imágenes de la zona muestran un coche blanco gravemente dañado, con las puertas arrancadas, rodeado de otros vehículos.

Según medios rusos, Sarvarov participó en operaciones de combate durante el conflicto Osetio-Ingush y las guerras chechenas en la década de 1990 y principios de los 2000, y también dirigió operaciones en Siria entre 2015 y 2016.

Desde que Rusia lanzó su invasión a gran escala de Ucrania en febrero de 2022, varios oficiales militares han sido atacados en la capital rusa.

El general Yaroslav Moskalik murió en un atentado con coche bomba en Moscú en abril, mientras que el general Igor Kirillov falleció en diciembre de 2024 cuando un artefacto oculto en un monopatín fue detonado de forma remota.

Una fuente ucraniana dijo posteriormente a la BBC que Kirillov fue asesinado por el servicio de seguridad de Ucrania, aunque esto nunca se confirmó oficialmente.

Como política, Ucrania nunca admite ni se atribuye oficialmente la autoría de ataques selectivos.

