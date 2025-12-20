Estudiantes de La Plata 0-0 Platense EN VIVO: ya se juega el Trofeo de Campeones de Argentina

Live Blog Post

Platense, campeón del Torneo Apertura

El Calamar, que accedió a esta instancia tras ganar el Torneo Apertura, viene de un mal segundo semestre, en el que finalizó en el último lugar de su zona y arrastra una seguidilla de nueve partidos sin victorias.

Al quedar fuera de los playoff del Clausura, su último triunfo fue el 14 de setiembre, cuando se impuso por 2 a 1 ante Defensa y Justicia en Florencio Varela.

Conquistó el Torneo Apertura luego de vencer a Huracán en la final, el pasado 1 de junio.