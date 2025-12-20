Dólar
El Observador / Fútbol Internacional / TROFEO DE CAMPEONES

Estudiantes de La Plata 0-0 Platense EN VIVO: ya se juega el Trofeo de Campeones de Argentina

Estudiantes de La Plata y Platense se ven las caras por el Trofeo de Campeones y Fernando Muslera buscará su segundo título con el Pincha

20 de diciembre 2025 - 17:59hs
Fernando Muslera

Fernando Muslera

Foto: EFE/ Juan Ignacio Roncoroni

EN VIVO

Estudiantes de La Plata y Platense se ven las caras por el Trofeo de Campeones de Argentina, a partido único y por el título que enfrenta al campeón del Torneo Apertura con el del Clausura, y lo que podría ser el segundo título del uruguayo Fernando Muslera en el Pincha.

Seguí el partido en vivo:

Live Blog Post

Partido en marcha

Ya se juega el Trofeo de Campeones de Argentina entre Estudiantes de La Plata y Platense.

Live Blog Post

Formación confirmada de Estudiantes

Con la presencia de Muslera de titular, los once de Estudiantes para el Trofeo de Campeones.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/EdelpOficial/status/2002481666028417077&partner=&hide_thread=false
Live Blog Post

Juan Sebastián Verón, presente

Verón, presidente de Estudiantes de La Plata y que está suspendido por AFA por sus diferencias tras el pasillo a los jugadores de Rosario Central, ya está presente en el estadio, en la platea, junto al resto de hinchas del Pincha.

veron
Live Blog Post

Los 11 de Platense

Estos son los once jugadores de Platense titulares para afrontar el Trofeo de Campeones ante Estudiantes de La Plata.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/caplatense/status/2002474083104194586&partner=&hide_thread=false
Live Blog Post

Estudiantes de La Plata, el campeón del Clausura

El Pincha viene de consagrarse campeón del Torneo Clausura el pasado fin de semana, luego de imponerse en los penales ante Racing tras el 1-1 en el tiempo reglamentario, y en lo que fue el primer título de Fernando Muslera con el elenco argentino.

Muslera
Fernando Muslera con el Torneo Clausura

Fernando Muslera con el Torneo Clausura

Live Blog Post

Platense, campeón del Torneo Apertura

El Calamar, que accedió a esta instancia tras ganar el Torneo Apertura, viene de un mal segundo semestre, en el que finalizó en el último lugar de su zona y arrastra una seguidilla de nueve partidos sin victorias.

Al quedar fuera de los playoff del Clausura, su último triunfo fue el 14 de setiembre, cuando se impuso por 2 a 1 ante Defensa y Justicia en Florencio Varela.

Conquistó el Torneo Apertura luego de vencer a Huracán en la final, el pasado 1 de junio.

Platense
Live Blog Post

Comienza la transmisión en vivo de Referí

Comienza el relato en vivo de Referí del Trofeo de Campeones de Argentina entre Estudiantes de La Plata y Platense. Bienvenidos a una jornada que promete emociones.

