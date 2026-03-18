Sin Maxi Gómez ni Maxi Silvera, el probable equipo de Nacional que Jadson Viera trabaja para visitar a Defensor Sporting este viernes

Nacional buscará sumar una nueva victoria cuando visite a Defensor Sporting en el comienzo de la séptima fecha del Torneo Apertura, luego de la tranquilizadora victoria ante Wanderers de la pasada etapa.

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Los tricolores volverán a jugar un viernes, esta vez a las 21:30 en el Franzini, antes de la próxima fecha de entre semana.

El entrenador Jadson Viera tendrá dos bajas de peso en el ataque: Maximiliano Gómez , por su expulsión ante los bohemios, y Maximiliano Silvera, quien tras marcar su primer gol con la camiseta alba se desgarró.

Por eso, el DT deberá hacer dos cambios obligados en ataque y en una zona donde, al no tener tantas opciones, los nombres se decantan con facilidad.

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Sin Gómez ni Silvera, todo indica que Gonzalo Carneiro, habitual suplente, será el delantero de área de los tricolores junto a Nicolás López, quien fue titular ante Wanderers.

Nacional en la Supercopa Uruguaya 2026 / Gonzalo Carneiro Gonzalo Carneiro Foco Uy

Mientras que el otro puesto de ataque lo ocupará Tomás Verón Lupi, quien entró en el segundo tiempo ante los bohemios, marcó el segundo gol y tuvo muy buenos minutos.

La base se mantiene y el dibujo del equipo

En el resto del equipo, se espera que Viera mantenga la base que le ganó a Wanderers, cuando armó un equipo en el que Nicolás Lodeiro fue titular en la zona de volantes junto a Mauricio Vera y Luciano Boggio.

“Lo que busqué con ese sistema era que no estaba sacando tantas diferencias por banda”, dijo el entrenador tras el último partido.

“Entonces, intenté hacer un juego más interno y también ganar tres volantes para lo que eran las transiciones. Por momentos estuvimos bien y por otros más o menos, pero las situaciones de gol fueron un poco lo que tenía pensado”, agregó.

El dibujo con la posición media de los jugadores de Nacional ante Wanderers El dibujo con la posición media de los jugadores de Nacional ante Wanderers

El dibujo con la posición media de los jugadores de Nacional ante Wanderers deja en evidencia la intención del entrenador, con presencia de futbolistas en el carril central y con las bandas libres para los laterales Emiliano Ancheta y Camilo Cándido, quien se soltó en varias jugadas

Se ve a Lodeiro (número 14) más cercano a Vera (8), con Boggio (6) un poco más adelantado, y luego a Silvera (11) y López (7), con Gómez (9) más cerca del área.

El mapa de calor de Camilo Cándido ante Wanderers El mapa de calor de Camilo Cándido ante Wanderers

En el arco y la defensa, donde siguen lesionados Juan Pintado y Sebastián coates, el técnico mantendrá los mismos nombres: Luis Mejía, antes de irse con su selección, Ancheta, Agustín Rogel, Tomás Viera, de gran partido y Cándido.

De esa forma, el probable equipo de Nacional que se perfila para el viernes es con Mejía; Ancheta, Rogel, Viera y Cándido; Vera, Boggio y Lodeiro; Verón Lupi, Nicolás López y Carneiro.

“Yo puedo cambiar algo táctico o algún estilo para ganar, pero mis convicciones, mi manera de entrenar y lo que quiero para los jugadores lo voy a seguir insistiendo. Hay que seguir por ese camino del trabajo y la exigencia”, dijo Jadson Viera tras la victoria ante Wanderers.