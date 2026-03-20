La cifra astronómica que percibe mensualmente Memphis Depay en Corinthians, rival de Peñarol en la Copa Libertadores, y la deuda del club con él por US$ 7.600.000
Los dirigidos por Diego Aguirre enfrentarán en su grupo a uno de los clubes más ricos y que más gasta en el fútbol brasileño
20 de marzo de 2026 13:46 hs
Memphis Depay y Guillermo Cotugno
Foto: Nelson Almeida / AFP
Corinthians, uno de los rivales de Peñarol en su grupo de la Copa Libertadores de América, es uno de los clubes con mayor presupuesto en el fútbol de Brasil y de Sudamérica. Entre sus grandes figuras, juegan dos europeos: el holandés Memphis Depay y el inglés Jesse Lingard.