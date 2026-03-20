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La cifra astronómica que percibe mensualmente Memphis Depay en Corinthians, rival de Peñarol en la Copa Libertadores, y la deuda del club con él por US$ 7.600.000

Los dirigidos por Diego Aguirre enfrentarán en su grupo a uno de los clubes más ricos y que más gasta en el fútbol brasileño

20 de marzo de 2026 13:46 hs
Memphis Depay y Guillermo Cotugno

Memphis Depay y Guillermo Cotugno

Foto: Nelson Almeida / AFP

Corinthians, uno de los rivales de Peñarol en su grupo de la Copa Libertadores de América, es uno de los clubes con mayor presupuesto en el fútbol de Brasil y de Sudamérica. Entre sus grandes figuras, juegan dos europeos: el holandés Memphis Depay y el inglés Jesse Lingard.

Los números siderales que percibe Depay y lo que percibe Lingard

Memphis Depay actualmente es titular en la selección de Holanda que jugará el Mundial 2026 y jugó entre otros clubes en Manchester United, Lyon, Barcelona y Atlético de Madrid.

Según informó este viernes ESPN Brasil, una fuente de Coirinthians informó que pretenden renovarle el contrato, solo si acepta bajar su salario.

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El delantero holandés cuesta alrededor de 7 millones de reales por mes (US$ 1.325.000) entre salarios, primas de fichaje, bonos e impuestos.

Además, el Timao tiene una deuda de aproximadamente 40 millones de reales (US$ 7.600.000) con el crack. El valor se refiere a títulos, goles y asistencias.

La directiva busca un plan de pagos, por lo que una renovación con los valores actuales está fuera de consideración para el club paulista-

Corinthians espera que Memphis Depay acepte una reducción. El contrato actual termina el 20 de junio de 2026.

Por su parte, Jesse Lingard, recientemente contratado, tiene una historia futbolística notable.

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Jesse Lingard
Jesse Lingard

Jugó con la selección de Inglaterra el Mundial de Rusia 2018, y entre otras camisetas, defendió a Leicester City, Nottingham Forest y Manchester United con el que ganó la Europa League.

Corinthians firmó un contrato con él por unos US$ 125.000 solo de salario mensual, según informó el diario O Globo de Brasil.

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