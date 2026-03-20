La cifra astronómica que percibe mensualmente Memphis Depay en Corinthians, rival de Peñarol en la Copa Libertadores, y la deuda del club con él por US$ 7.600.000

Corinthians, uno de los rivales de Peñarol en su grupo de la Copa Libertadores de América, es uno de los clubes con mayor presupuesto en el fútbol de Brasil y de Sudamérica. Entre sus grandes figuras, juegan dos europeos: el holandés Memphis Depay y el inglés Jesse Lingard.

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Como informó Referí, ambos futbolistas cuentan con una trayectoria enorme y serán puntales contra los aurinegros y los otros dos rivales de la llave, Independiente Santa Fe de Colombia y Platense de Argentina.

Memphis Depay actualmente es titular en la selección de Holanda que jugará el Mundial 2026 y jugó entre otros clubes en Manchester United, Lyon, Barcelona y Atlético de Madrid.

Según informó este viernes ESPN Brasil, una fuente de Coirinthians informó que pretenden renovarle el contrato, solo si acepta bajar su salario.

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El delantero holandés cuesta alrededor de 7 millones de reales por mes (US$ 1.325.000) entre salarios, primas de fichaje, bonos e impuestos.

Además, el Timao tiene una deuda de aproximadamente 40 millones de reales (US$ 7.600.000) con el crack. El valor se refiere a títulos, goles y asistencias.

La directiva busca un plan de pagos, por lo que una renovación con los valores actuales está fuera de consideración para el club paulista-

Corinthians espera que Memphis Depay acepte una reducción. El contrato actual termina el 20 de junio de 2026.

Por su parte, Jesse Lingard, recientemente contratado, tiene una historia futbolística notable.

0023130872.webp Jesse Lingard AFP

Jugó con la selección de Inglaterra el Mundial de Rusia 2018, y entre otras camisetas, defendió a Leicester City, Nottingham Forest y Manchester United con el que ganó la Europa League.

Corinthians firmó un contrato con él por unos US$ 125.000 solo de salario mensual, según informó el diario O Globo de Brasil.