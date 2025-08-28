"Bienvenido a la nueva política": Lula da Silva subió un video en el gimnasio y Andrés Ojeda recordó su spot de campaña en 2024

El senador y secretario general del Partido Colorado, Andrés Ojeda , se hizo eco de una publicación del presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva , en la que compartió un video haciendo una rutina de ejercicio, y publicó un video haciendo referencia al spot en el gimnasio que publicó durante la campaña electoral.

"¿Has hecho ejercicio hoy? Empecé el sábado yendo al gimnasio. Energía arriba, disposición garantizada. ¡Porque quien se cuida, vive más y vive mejor !", dice la publicación de Lula publicada la semana pasada.

Este texto fue acompañado de un video en el que se ve al mandatario brasileño realizado una sesión de ejercicio y emitiendo una serie de recomendaciones para la gente .

Esta publicación fue abordada por Ojeda en X en las últimas horas. "Bienvenido Lula da Silva a la nueva política" , escribió el político colorado.

Además, difundió un breve video en el que se ven imágenes de la publicación de Lula da Silva y fragmentos del spot que publicó en setiembre del 2024.

El spot de Ojeda en el gimnasio

En el spot publicado en setiembre del 2024, se observa al colorado haciendo ejercicio en el gimnasio y respondiendo preguntas personales, como qué película o qué música le gusta o de qué signo es.

Mientras trabajaba en su musculatura contó que es de Malvín, que estudió derecho y después derecho penal, que es "muy de capricornio", que la película que elige para este momento es 300, que tuvo una banda llamada Garage, que está pensando "seriamente" en adoptar una mascota, que su vida es "política 24/7 y algo de gimnasio", que su familia es su "cable a tierra" y que tiene fe y se tiene "mucha fe".

Luego de la publicación del video y en entrevista con Arriba Gente (Canal 10), contó que "nunca" se imaginó que el spot fuera a tener la "la repercusión que terminó teniendo".

"Es lo más común del mundo que a nosotros nos hagan preguntas personales constantemente en las entrevistas, de hecho las entrevistas más cliqueadas por la gente tienen que ver más con preguntas de tipo personal que con posiciones políticas", comentó en su día.