"¡El frío todavía no se va!": Inumet emitió el pronóstico para el primer fin de semana de la "primavera meteorológica"

El Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) informó cómo estará el estado del tiempo este fin de semana, que va desde el viernes 5 al domingo 7 de setiembre, con el comienzo de la "primavera meteorológica".
El viernes, la mañana permanecerá fría con neblinas y bancos de niebla en varias zonas. El cielo estará algo nuboso, con períodos de mayor nubosidad y "posibles chaparrones costeros".
Las temperaturas en el área metropolitana van desde los 6 °C a los 12 °C.
Pronóstico del viernes 5 de setiembre
Foto: Inumet
Para el sábado, el clima continuará "muy frío", con temperaturas que rondarán los 0 °C de mínimas.
Los cielos permanecerán nubosos, con nieblas y neblinas materiales. Prevén heladas meteorológicas en varios puntos del país.
Las temperaturas en el Área Metropolitana van desde los 3 °C a los 14 °C.
Pronóstico del sábado 6 de setiembre
Foto: Inumet
Finalmente, el domingo se mantendrá "frío" con un "leve ascenso" en las temperaturas. Rumbo a la noche, aumentará la nubosidad.
Desde Inumet esperan una "alta" probabilidad de precipitaciones en la zona norte del país. Este mal clima se extenderá al resto del territorio el lunes.
Las temperaturas en el Área Metropolitana van desde los 4 °C a los 15 °C.
Pronóstico del domingo 7 de setiembre
Foto: Inumet