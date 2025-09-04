"¡El frío todavía no se va!": Inumet emitió el pronóstico para el primer fin de semana de la "primavera meteorológica"

El Instituto Uruguayo de Meteorología ( Inumet ) informó cómo estará el estado del tiempo este fin de semana , que va desde el viernes 5 al domingo 7 de setiembre, con el comienzo de la "primavera meteorológica" .

¡El frío todavía no se va! Mirá el pronóstico de INUMET para este fin de semana pic.twitter.com/OSNqx2p04l

El viernes, la mañana permanecerá fría con neblinas y bancos de niebla en varias zonas. El cielo estará algo nuboso, con períodos de mayor nubosidad y "posibles chaparrones costeros" .

Las temperaturas en el área metropolitana van desde los 6 °C a los 12 °C .

image Pronóstico del viernes 5 de setiembre Foto: Inumet

Para el sábado, el clima continuará "muy frío", con temperaturas que rondarán los 0 °C de mínimas.

Los cielos permanecerán nubosos, con nieblas y neblinas materiales. Prevén heladas meteorológicas en varios puntos del país.

Las temperaturas en el Área Metropolitana van desde los 3 °C a los 14 °C.

image Pronóstico del sábado 6 de setiembre Foto: Inumet

Finalmente, el domingo se mantendrá "frío" con un "leve ascenso" en las temperaturas. Rumbo a la noche, aumentará la nubosidad.

Desde Inumet esperan una "alta" probabilidad de precipitaciones en la zona norte del país. Este mal clima se extenderá al resto del territorio el lunes.

Las temperaturas en el Área Metropolitana van desde los 4 °C a los 15 °C.