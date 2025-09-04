Dólar
Compra 38,85 Venta 41,25

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45
Ahora en: Montevideo
icon
9°C
nubes dispersas
Viernes:
Mín 
Máx 

Siguenos en:

/ Nacional / PRONÓSTICO

"¡El frío todavía no se va!": Inumet emitió el pronóstico para el primer fin de semana de la "primavera meteorológica"

Las temperaturas en el área metropolitana para el viernes van desde los 6 °C de mínima hasta los 12 °C de máxima

4 de septiembre 2025 - 18:38hs
Pronóstico del clima de Inumet

Pronóstico del clima de Inumet

Foto: Leonardo Carreño

El Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) informó cómo estará el estado del tiempo este fin de semana, que va desde el viernes 5 al domingo 7 de setiembre, con el comienzo de la "primavera meteorológica".

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Inumet_/status/1963693671167222012&partner=&hide_thread=false

El viernes, la mañana permanecerá fría con neblinas y bancos de niebla en varias zonas. El cielo estará algo nuboso, con períodos de mayor nubosidad y "posibles chaparrones costeros".

Más noticias
Archivo
CLIMA

Inumet actualizó la alerta amarilla por tormentas fuertes: mirá las localidades afectadas

Daniel Radío, dirigente del Partido Independiente
INISA

Senadores aprobaron venia para que Daniel Radío sea el nuevo director de Inisa y la de Mario Arizti para integrar Inumet

Las temperaturas en el área metropolitana van desde los 6 °C a los 12 °C.

image
Pronóstico del viernes 5 de setiembre

Pronóstico del viernes 5 de setiembre

Para el sábado, el clima continuará "muy frío", con temperaturas que rondarán los 0 °C de mínimas.

Los cielos permanecerán nubosos, con nieblas y neblinas materiales. Prevén heladas meteorológicas en varios puntos del país.

Las temperaturas en el Área Metropolitana van desde los 3 °C a los 14 °C.

image
Pronóstico del sábado 6 de setiembre

Pronóstico del sábado 6 de setiembre

Finalmente, el domingo se mantendrá "frío" con un "leve ascenso" en las temperaturas. Rumbo a la noche, aumentará la nubosidad.

Desde Inumet esperan una "alta" probabilidad de precipitaciones en la zona norte del país. Este mal clima se extenderá al resto del territorio el lunes.

Las temperaturas en el Área Metropolitana van desde los 4 °C a los 15 °C.

image
Pronóstico del domingo 7 de setiembre

Pronóstico del domingo 7 de setiembre

Temas:

Inumet Clima lluvias heladas Primavera

Seguí leyendo

Las más leídas

Andrés Morosini, el padre que secuestró a sus hijos a la fuerza de la casa de su expareja
SORIANO

Quién es Andrés Morosini, el jockey de 28 años de Soriano que secuestró a sus hijos y al que su expareja había denunciado por violencia

Necesito ayuda, me estoy muriendo: el desesperado pedido de la madre de los niños raptados por su expareja en Soriano
SE FUGÓ EN AUTO

"Necesito ayuda, me estoy muriendo": el desesperado pedido de la madre de los niños raptados por su expareja en Soriano

Foster Gillett
RAMPLA JUNIORS

"Cuatro pillos le robaron la plata" a Foster Gillett en Rampla Juniors: la fuerte denuncia que hizo Humberto Grondona sobre la situación de la SAD picapiedra

Trabajaba en una empresa en la que tenía un buen sueldo y hacía lo que me gustaba, pero sentía que era el momento de tirarme al agua: la historia del emprendedor Diego Mazzone
URUGUAY EMPRENDEDOR

"Trabajaba en una empresa en la que tenía un buen sueldo y hacía lo que me gustaba, pero sentía que era el momento de tirarme al agua": la historia del emprendedor Diego Mazzone

Mas noticias de Nacional

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos