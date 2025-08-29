Dólar
Meteorólogo adelantó cuánto puede durar el temporal de Santa Rosa y qué esperar durante el pasaje del ciclón

El meteorólogo Nubel Cisneros confirmó que este ciclón extratropcal "podemos asociarlo con el temporal de Santa Rosa"

29 de agosto 2025 - 13:37hs
20250331 Mal tiempo, rambla, olas, rio de la plata, temporal.
Foto: Inés Guimaraens

El meteorólogo Nubel Cisneros adelantó cuánto durará el temporal de Santa Rosa, que este fin de semana se desplazará por Uruguay, y advirtió por los posibles efectos asociados como la intensidad de las tormentas y los vientos.

"Las lluvias recién llegan hacia el fin de semana. Hay un temporal que va a comenzar a gestarse en las próximas horas sobre territorio argentino, va a aproximarse a nuestro país, pero es de muy lento desplazamiento. Mañana (sábado) después del mediodía comenzaría a afectar de forma parcial lo que es la zona Oeste del país, lo que es el departamento de Colonia donde puede adelantarse alguna tormenta o lluvia", aventuró el especialista en entrevista con Subrayado (Canal 10).

Por otra parte, el meteorólogo dijo que las precipitaciones llegarán a la capital del país "a partir de la noche de este sábado, más que nada hacia la madrugada del próximo domingo".

"Vamos a estar con temperaturas elevadas y altos índices de humedad, condiciones necesarias para que se pueda formar alguna tormenta fuerte o puntualmente inclusive hasta muy fuerte, con granizada, alguna racha de viento e importante actividad eléctrica", advirtió Cisneros.

Además, adelantó que el temporal no se va a limitar al domingo sino que se va a extender durante el lunes y el martes, aunque explicó que la diferencia radicará en que "el domingo tiene tormentas y ya hacia el lunes vamos a tener lluvias, lloviznas y viento, que fundamentalmente va a estar afectando la zona costera".

El meteorólogo aseguró que este ciclón extratropical, que se va a profundizar en territorio argentino y va a avanzar al Uruguay, "podemos asociarlo con el temporal de Santa Rosa".

"Llega con aviso, pero esta vez llegó justo sobre la fecha", cerró entre risas.

