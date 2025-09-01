Dólar
Compra 38,80 Venta 41,30

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45
Ahora en: Montevideo
icon
19°C
nubes
Martes:
Mín  11°
Máx  13°

Siguenos en:

/ Nacional / CLIMA

Meteorólogo pronostica semana con descenso de temperaturas "bastante significativo" seguido por un "rápido repunte": mirá cuándo

El meteorólogo dijo que en el Sur "por ahora no se ve mucha actividad de tormentas, así que solamente va a ser lluvia"

1 de septiembre 2025 - 9:51hs
Frío/el tiempo/el clima
Foto: Leonardo Carreño

El meteorólogo Guillermo Ramis pronosticó que la primera semana del mes de setiembre tendrá un "descenso en la temperatura bastante significativo", aunque aclaró que "repunta rápidamente". Además, advirtió que a mediados de semana habrá "una depresión sobre el océano que va a afectar a Uruguay".

"La célula de tormenta más activa está ubicada en el Norte, como mostraba el modelo meteorológico, pero acá en el Sur por ahora no se ve mucha actividad de tormentas, así que solamente va a ser lluvia", señaló el experto en Informativo Sarandí (Radio Sarandí).

Por otra parte, el especialista adelantó que esta semana "está bastante pasable", aunque advirtió que el jueves "hay un descenso en la temperatura bastante significativo". No obstante, aseguró que "repunta rápidamente" y aventuró que el domingo "ya hay 16°C".

Más noticias
meteorologo adelanto cuanto puede durar el temporal de santa rosa y que esperar durante el pasaje del ciclon
CLIMA

Meteorólogo adelantó cuánto puede durar el temporal de Santa Rosa y qué esperar durante el pasaje del ciclón

El día más complejo del temporal de Santa Rosa
PRONÓSTICO

Temporal de Santa Rosa: meteorólogo anunció cuál será el día "más complejo" por lluvias y tormentas

El especialista dijo que este lunes la expectativa de máxima "ya se cumplió con 19°C en la madrugada", y ahora nos encaminamos hacia la mínima que va a ser a la tarde y noche con 11°C o 12°C.

La jornada se mantendrá con cielo "cubierto con lluvias" y el viento soplará desde el Noroeste con una intensidad de 30 km/h en la tarde, "rotando al Oeste con rachas de 30 a 40 km/h y pasa un frente frío".

El martes la mínima se ubicará en 8°C y la máxima ascenderá hasta 16°C. Según las proyecciones del especialista, el cielo se mantendrá "cubierto con lluvias" al tiempo que el miércoles la mínima rondará los 10°C, la máxima 17°C y habrá "bastante sol".

La temperatura mínima el jueves será de 7°C y la máxima alcanzará los 11°C. De acuerdo al pronóstico de Ramis, el cielo estará "algo nuboso, pasa un frente frío y estará ventoso del Suroeste al Sur".

El viernes la mínima será de 5°C, la máxima no superará los 12°C y el cielo estará "algo nuboso".

El jueves 11 y viernes 12 se registrará "una depresión sobre el océano que va a afectar a Uruguay", sostuvo el meteorólogo, quien advirtió que en Punta del Este "puede haber características de temporal", al tiempo que en Montevideo puede haber rachas de viento que alcancen los 60 km/h.

El fin de semana tendrá temperaturas que oscilarán entre 5°C y 16°C.

Temas:

Meteorólogo Uruguay Guillermo Ramis

Seguí leyendo

Las más leídas

Así terminó el ómnibus de Núñez tras el accidente

Pérdida de dominio y "factor humano": los detalles de la pericia del accidente del ómnibus de Núñez en el que murieron cuatro personas

Bielsa salió un rato del fútbol y envió un mensaje a unos niños
SELECCIÓN URUGUAYA

La gran sorpresa de Marcelo Bielsa en la lista de la selección uruguaya para los partidos ante Perú y Chile por Eliminatorias

Maximiliano Silvera festeja su gol para Peñarol ante Racing por el Torneo Clausura
CLAUSURA

Racing 1-4 Peñarol: el equipo de Diego Aguirre ganó con una gran ambición y una potencia ofensiva tremenda

Luis Suárez tras la final de la Leagues Cup
FINAL DE LA LEAGUES CUP

Lo que dijo sobre el escupitajo de Luis Suárez y la reacción de jugadores de Inter Miami, el DT del equipo, Javier Mascherano

Mas noticias de Nacional

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos