Nacional y Peñarol no perdían en la misma fecha de la Liga AUF Uruguaya hace más de un año: conocé cuándo fue la última vez

La fecha 11 del Torneo Apertura no fue grata para Nacional y Peñarol , en medio de la rotación que ambos realizaron para la Copa Libertadores , y con Racing aprovechándose de la situación alejándose más del carbonero en la punta del primer torneo corto del año.

Primero Nacional perdió 4-2 con Deportivo Maldonado de visitante el sábado, y luego Peñarol cayó 2-0 con Liverpool de local este lunes, por lo que los dos se fueron con las manos vacías.

Con la predominancia histórica de tricolores y carboneros en el fútbol uruguayo , que entre los dos sumen 0 de 6 puntos en una fecha de la Liga AUF Uruguaya es extraño , a tal punto que este hecho no se daba hace más de un año.

La última vez que Nacional y Peñarol habían perdido en la misma fecha fue en la novena del Apertura 2025 , disputada entre el 29 y 31 de marzo del año pasado.

Deportivo Maldonado 4-2 Nacional: el tricolor pagó caro los errores defensivos y se alejó del Apertura ante un Depor que sueña

Peñarol 0-2 Liverpool por el Torneo Apertura: enorme victoria del negriazul que jugó más de 60' con un hombre de menos

En aquella ocasión el tricolor se enfrentó a Juventud de Las Piedras en el Gran Parque Central y Peñarol recibió a Cerro Largo en el Campeón del Siglo, ambos el domingo 30 de marzo.

El primer partido fue el del bolso, que cayó 2-1 contra el pedrense. Agustín Rodríguez abrió la cuenta para el visitante a los 20 minutos del primer tiempo, y Nacional lo empató a los 62 con un insólito gol en contra de Emmanuel Mas. Ya en los descuentos, un golazo del extricolor Rodrigo Chagas le dio la victoria a los dirigidos por Diego Monarriz.

Aquel encuentro es recordado por dos hechos que marcaron el arranque del año tricolor: a los 4 minutos Diego Polenta se fue expulsado por una dura falta, en lo que sería su último partido como profesional, y la derrota significó el final de la era de Martín Lasarte a cargo del equipo, a días del debut del bolso por la Libertadores. Pablo Peirano fue su reemplazo.

Javier Feres y la falta de Diego Polenta La dura falta de Diego Polenta en su último partido como profesional, ante Juventud

Horas más tarde, Peñarol cayó 2-0 con Cerro Largo. Nicolás Bertocchi puso el primero para el arachán a los 27 minutos, y Leandro Otormín sentenció el partido a los 76.

El momento del carbonero era preocupante: solo había obtenido 9 puntos en las primeras nueve fechas, con dos victorias, tres empates y cuatro derrotas. Tras la derrota con el arachán el carbonero ganó los últimos seis partidos del Apertura y logró terminar el torneo con 27 puntos, a cinco del campeón Liverpool y a cuatro de Nacional.

La última vez que los dos grandes perdieron puntos

Para recordar la última vez que los dos grandes perdieron puntos en una misma fecha no hay que viajar tan lejos. Fue hace un mes, en la quinta fecha de este Apertura que se disputó entre el 6 y el 9 de marzo.

El sábado 7 Peñarol y Danubio empataron 1-1 en el Campeón del Siglo. Enzo Cabrera había dado la ventaja al visitante a los 9 minutos de juego, pero a los 77 el colombiano Luis Angulo puso el empate definitivo, con su primer tanto con la camiseta carbonera.

luis angulo peñarol danubio 20260307 Luis Angulo celebra su gol ante Danubio Foto: Felipe Mereola / FocoUy

Un día después, Juventud de Las Piedras sorprendió al vencer de local 3-1 a Nacional con un equipo con varios suplentes, en medio de su competencia por la fase previa de la Copa Libertadores.

Alejo Cruz y Gonzalo Gómez dejaron al pedrense con una ventaja 2-0 al final del primer tiempo. Maximiliano Gómez descontó de tiro libre al arranque de la segunda mitad, pero pocos minutos después Mateo Izaguirre puso el tercero para el local.

Fue uno de los últimos coletazos del ciclo de Jadson Viera al frente de Nacional. La directiva lo ratificó en el cargo tras la derrota, y el entrenador ganó tiempo con una victoria 2-0 ante Wanderers en la siguiente fecha, pero la caída 2-1 ante Defensor Sporting el fin de semana siguiente fue el final del DT en el cargo. Jorge Bava asumió en su lugar.