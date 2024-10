La selección de Uruguay de Marcelo Bielsa no se olvida de Agustín Canobbio y lo saludó en un día muy especial; mirá el mensaje

El mensaje de la selección uruguaya para Agustín Canobbio El mensaje de la selección uruguaya para Agustín Canobbio

Canobbio, la Copa América y lo que dijo Marcelo Bielsa

Agustín Canobbio tuvo como última participación con la selección uruguaya la Copa América 2024 de Estados Unidos.

En el último partido por el tercer puesto ante Canadá el futbolista tuvo un momento de furia luego de que Bielsa hiciera todos los cambios y no le diera minutos en ese encuentro.

Canobbio pateó un recipiente de botellas y quiso irse al vestuario antes del final del encuentro, por lo que fue contenido por algunos compañeros. Luego, fue el primero en irse de la zona mixta.

Agustín Canobbio se retiró mucho antes que sus compañeros de la selección de Uruguay por la zona mixta, sin dar declaraciones, tras el partido ante Canadá por Copa América 2024

Con el regreso de la actividad de la celeste en las Eliminatorias, en los pasados partidos ante Paraguay y Venezuela, el jugador no fue convocado por Marcelo Bielsa.

Tras esos partidos, el 24 de setiembre el entrenador fue consultado por Canobbio y las versiones que decían que lo había utilizado como alcanzapelotas en entrenamientos.

"¿Canobbio alcanzapelota? ¡Imagínese!”, respondió Bielsa. “Eso es una ofensa tan grande. Le sugiero que no me crea a mí. Pregúntele a él (a Canobbio) si ofició de alcanzapelota. O a cualquier jugador. O a cualquier convocado, si en algún momento ofició de alcanzapelota. No sé cómo una afirmación tan despectiva para todos, se basa en un trascendido. Porque no me está diciendo que tal persona dijo que vio que hice tal cosa".