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La importante distinción que recibió Nahitan Nández en Arabia Saudita, previo a su viaje para sumarse a la selección uruguaya de Marcelo Bielsa para el Mundial 2026

El volante uruguayo tuvo un notable año en su club, Al-Qadsiah en la Saudi Pro League

22 de mayo de 2026 14:52 hs
Nahitan Nández celebra su gol ante Al Nassr de Cristiano Ronaldo

Nahitan Nández celebra su gol ante Al Nassr de Cristiano Ronaldo

El uruguayo Nahitan Nández tuvo una muy buena temporada que terminó este jueves con su equipo, Al-Qadsiah, con el cuarto puesto en la Saudi Pro League y quedó a una posición de conseguir, con un equipo con escasa historia, la clasificación a la Champions League de Asia. Esto llevó a que se llevara el premio como

El futbolista de la selección uruguaya de Marcelo Bielsa, a diferencia de donde juega en la celeste, todo el año con su club jugó como volante, donde lo colocó el técnico Aaron Rodgers, el mismo que tuvo a Luis Suárez en su apogeo en Liverpool de Inglaterra.

Su nivel fue realmente espectacular en el mediocampo del equipo.

Nahitan Nández fue el mejor

Nahitan Nández fue elegido este jueves a la noche como el Mejor Jugador del Año de Al-Qadsiah, según una votación que hicieron sus propios compañeros, según informó el club en sus redes.

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El uruguayo brindó un hattrick de asistencias en la goleada del Al Qadsiah 5-1 sobre Al Ittihad, uno de los grandes de la Saudi Pro League, este jueves.

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Nahitan N&aacute;ndez recibi&oacute; el premio como Mejor Jugador del A&ntilde;o de Al-Qadsiah, votado por sus propios compa&ntilde;eros

Nahitan Nández recibió el premio como Mejor Jugador del Año de Al-Qadsiah, votado por sus propios compañeros

Nández terminó la mejor temporada de su carrera, anotando ocho goles y brindando 11 asistencias en 36 encuentros disputados.

En los próximos días viajará hacia Montevideo para sumarse a la selección uruguaya de Marcelo Bielsa de cara al Mundial 2026.

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