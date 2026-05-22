La importante distinción que recibió Nahitan Nández en Arabia Saudita, previo a su viaje para sumarse a la selección uruguaya de Marcelo Bielsa para el Mundial 2026

El uruguayo Nahitan Nández tuvo una muy buena temporada que terminó este jueves con su equipo, Al-Qadsiah, con el cuarto puesto en la Saudi Pro League y quedó a una posición de conseguir, con un equipo con escasa historia, la clasificación a la Champions League de Asia. Esto llevó a que se llevara el premio como

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El futbolista de la selección uruguaya de Marcelo Bielsa, a diferencia de donde juega en la celeste, todo el año con su club jugó como volante, donde lo colocó el técnico Aaron Rodgers, el mismo que tuvo a Luis Suárez en su apogeo en Liverpool de Inglaterra.

Su nivel fue realmente espectacular en el mediocampo del equipo.

Nahitan Nández fue elegido este jueves a la noche como el Mejor Jugador del Año de Al-Qadsiah, según una votación que hicieron sus propios compañeros, según informó el club en sus redes.

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El uruguayo brindó un hattrick de asistencias en la goleada del Al Qadsiah 5-1 sobre Al Ittihad, uno de los grandes de la Saudi Pro League, este jueves.

nandez Nahitan Nández recibió el premio como Mejor Jugador del Año de Al-Qadsiah, votado por sus propios compañeros

Nández terminó la mejor temporada de su carrera, anotando ocho goles y brindando 11 asistencias en 36 encuentros disputados.

En los próximos días viajará hacia Montevideo para sumarse a la selección uruguaya de Marcelo Bielsa de cara al Mundial 2026.