El Senado aprobó la ley de cupos para espectáculos musicales financiados por el Estado: el 30% de los shows deberán ser de mujeres y disidencias

La Cámara de Senadores aprobó este miércoles el proyecto de ley que establece el cupo para mujeres y disidencias en espectáculos musicales que financia el Estado uruguayo, en una votación que se definió íntegramente por los votos del oficialismo, que es mayoría en el Senado.

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La ley estipula que aquellos festivales u espectáculos similares en los que participe el Estado deberán tener un mínimo de 30% de mujeres y disidencias en su grilla de artistas, y en caso de que no se cumpla se multará a los organizadores por un valor equivalente al 6% de la recaudación bruta del evento, así como también serán impedidos de recibir apoyos estatales por un período de un año.

La recaudación de esas multas, según estipula el proyecto, se destinará al fomento y promoción de esos colectivos musicales; quien se encargará de la fiscalización será el Instituto Nacional de Música, que depende del Ministerio de Educación y Cultura.

La ley fue impulsada en la anterior legislatura por Sandra Lazo, que por entonces era senadora del Frente Amplio y hoy encabeza el Ministerio de Defensa, y la legisladora nacionalista Gloria Rodríguez, y originalmente proponía un cupo mayor: el 50%. El proyecto deberá ser negociado en la cámara de Diputados, donde el oficialismo no tiene mayoría, para que se apruebe formalmente.