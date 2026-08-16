Dos jóvenes de 18 y 21 años fueron asesinados a balazos en Villa García

Dos hombres de 18 y 21 años fueron asesinados este sábado en la noche en el barrio Villa García de Montevideo.
El hecho ocurrió pasadas las 20:20 horas en la calle Mangangá. Efectivos policiales concurrieron al lugar tras tomar conocimiento del episodio y realizaron las primeras actuaciones, que permitieron establecer que los disparos fueron efectuados desde dos motos cuyos ocupantes escaparon de la zona.
Las víctimas fueron trasladadas por separado a la Policlínica de Malinas, donde personal médico constató sus fallecimientos a causa de heridas de bala en el abdomen.
El Departamento de Homicidios asumió la investigación, mientras Policía Científica realizó el relevamiento de la escena, donde se hallaron cuatro vainas y otros indicios de interés.
La Fiscalía de Homicidios, enterada del caso, dispuso el relevamiento de cámaras de seguridad, un rastrillaje de la zona y otras diligencias orientadas a esclarecer el hecho e identificar a los responsables.