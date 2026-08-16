Camilo Cejas: el hombre de "perfil bajo" que moldea la comunicación del presidente Orsi

La mayoría de las personas que han trabajado con él dicen que no. Que no declararán nada porque él, Camilo Cejas , es “de perfil bajo”.

“Prefiero no participar en esta instancia”, dice un dirigente político del Frente Amplio . “En este caso no te puedo ayudar” o “estoy a las órdenes sin entrar en cuestiones personales”, dice un funcionario de gobierno. “El Milo quiere tener perfil bajo”, dice otro dirigente político.

Unos pocos hablan off the record. Un par declaran bajo la condición de anonimato. Los politólogos consultados no forman una opinión pública porque, dicen, lo conocen poco. Las fotos en las que aparece, también, pocas.

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Él, directamente, no declara de forma pública. Se sabe que habla con la prensa, que es fuente de varios periodistas, que comunica de esa forma. Se lo ha citado en artículos periodísticos contadas veces en los medios uruguayos. Hay unas pocas entrevistas en video de hace más de 7 años. Redes sociales con su nombre, tampoco, nada.

¿Quién es a nivel formal? Es consultor de comunicación de Yamandú Orsi, el presidente de la República. Tiene un contrato de arrendamiento de servicio PNUD que le permite aparecer en los registros de la Oficina Nacional del Servicio Civil (ONSC) en un vínculo laboral con el Estado.

Eso, en los papeles. Porque no es “un” consultor más de Yamandú Orsi. Es uno de los que figura en la mesa chica del presidente.

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En enero de 2017, se publicó un video a través de la cuenta de X de Sortu (el partido-movimiento que lucha para impulsar la liberación nacional y social de Euskal Herria) donde Cejas dice: “quienes optamos por la lucha por una sociedad más justa y socialista, esa lucha nunca va a tener fin, sino que es una lucha constante y que en realidad tiene un principio, pero no sabemos cuándo tiene ese final”.

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Nacido un 21 de noviembre de 1978 en Montevideo. Hijo de Roberto Cejas y Rosa Rodríguez. Mucho más de su madre, que fue quien lo crió, que de su padre. Un solo hermano.

De los 7 a los 12 años fue a la Escuela Nº 99, República de Honduras, en Sayago. En ese barrio creció. De los 13 a los 15 cursó secundaria en el Liceo Nº 93, Hugo Licandro Martínez. La adolescencia, complicada, problemática. De cuarto a sexto año de liceo fue al Instituto Batlle y Ordóñez (IBO), en la zona del Prado.

Siendo estudiante de cuarto año de liceo, en 1996, comenzó a militar en el gremio del centro educativo en el momento en que se discutía la reforma que promovía Germán Rama, durante el segundo gobierno de Julio María Sanguinetti.

Entró en la militancia, más bien, para ganar un argumento con una compañera. Hasta que se le acercó Pablo Caggiani (actual presidente de ANEP) a pedirle si podía colaborar en cuidar la cocina para que no se robaran la comida durante una de las huelgas estudiantiles. Ese instante fue la clave. Fue el momento en que se volvió parte de algo. El momento en que aquel adolescente encontró una causa. El amor por las izquierdas llegaría después, con el tiempo, con el diálogo, con los otros.

En esas circunstancias fue que también conoció a Alejandro “Pacha” Sánchez y a otras figuras como Hernán Planchón (exdirector general de Secretaría del Ministerio de Defensa). Junto a ellos, y más adelante con figuras como Sebastián Sabini, se convertiría en la llamada “barra joven” del MPP, que hoy lidera el sector. Los “herederos” del MPP (Movimiento de Participación Popular) de José Mujica, dentro del Frente Amplio.

Entonces, encontrada una causa en la vida, comenzó la militancia activa dentro del que hace varios años es el sector mayoritario del Frente Amplio. En 2000 fue responsable zonal Nº 4 en Montevideo con el MPP. Durante la crisis trabajó en barrios y ollas populares. En 2001 Sánchez, Caggiani y él, Camilo Cejas, se incorporaron al MLN-T, la etapa siguiente tras discurrir su tiempo de militancia en el MPP. Esa fue la generación apadrinada por figuras de la vieja dirigencia tupamara como Antonio Correa en lo territorial, Julio Marenales en estructura y José Mujica, como líder político y referente principal.

El periodo de formación política incluyó peregrinaciones a la casa de Mujica, a su chacra, durante varios años. Según relató a El Observador en 2024 Sebastián Sabini, fue en esos comienzos de los 2000 cuando Mujica los convocaba a la chacra para interiorizarlos en los oficios del campo. “Nos decía que éramos muy urbanos”, recordó otro dirigente de esos días.

Entre 2001 y 2002, Cejas se integró a la Dirección Nacional del MPP compuesta por 45 miembros. Del 2001 al 2010 fue parte del Sindicato de funcionarios de la Asociación Cristiana de Jóvenes (ACJ), al que presidió en varias oportunidades. Asimismo, fue representante del sindicato en FUECYS, la federación de sindicatos del comercio y los servicios.

Por esos años terminó el bachillerato, pero además comenzó a estudiar Biología en la Universidad de la República, carrera que no llegó a finalizar.

De 2002 a 2010 militó también en el Frente Sindical del MPP. Fue, además, director de la radio M24, entonces propiedad del MPP, que estuvo envuelta en polémica en 2025 tras el despido de todos sus trabajadores previo a que fuera vendida a La Diaria.

En 2004 la izquierda frenteamplista llegó al gobierno por primera vez en la historia con Tabaré Vázquez y, según una de las fuentes consultadas, ese fue uno de los puntos de quiebre para la militancia de los jóvenes del MPP, entre ellos Cejas.

Cuentan que por ese entonces, el veterano Juan Carlos Peré los convocó para un asado de celebración por el triunfo electoral en un local sobre calle San Martín, cerca del Borro. En ese marco, puso en palabras el peso del mojón histórico que significó para la izquierda ser finalmente gobierno. "Lo de antes no vale nada, esta historia la construimos juntos", les dijo.

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De lo poco que hay suyo, en una entrevista en YouTube Cejas habla sobre su rol en el primer gobierno del FA: “Mi palo vendría a ser que tuve una historia militante sindical, fui presidente de un sindicato (la ACJ), eso fue en el periodo entre el 2004 y 2010, cuando Alejandro Sánchez me llama para ir a trabajar en la secretaria de él (…) ahí nos encargábamos de lo que es presupuesto, gasto público”.

Y sigue: “Un día un compañero veterano, cuando se estaban discutiendo las nuevas responsabilidades, planteó que yo asumiera la responsabilidad de la unidad de comunicación y acá estoy”.

Así, de a poco, es como llegó a ser responsable de la Unidad de Comunicación del MPP ya en el gobierno.

¿Con qué estudios o conocimientos formales? Ninguno. Es un militante político que comprendió, en algún momento, la relevancia de la comunicación en la política y en las campañas. Que fue leyendo, que fue escuchando, que fue preguntando, que fue dialogando, que fue haciendo política.

De 2015 a 2019 ejerció como diputado suplente por Montevideo, del Frente Amplio, a través de la lista 609 del MPP.

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En noviembre, 2017, en una entrevista disponible en YouTube, dijo:

"En términos políticos de las organizaciones de izquierda, lo que tenemos que tener en claro es que llegar al gobierno no es el poder, no lo es. Porque, en realidad, lo siguen detentando los poderes económicos, el poder militar, el poder de los medios de comunicación, y por lo tanto al no tener esa gestión o por lo menos no controlar la dirección de esos espacios de poder, en el fondo esa discusión puede ser hasta paralizante (...) me parece que la gestión no es el poder, pero sin ella tampoco existiría la construcción de un poder real".

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En 2015 empezó con las campañas políticas, cuando Lucía Topolansky fue una de las tres candidatas del FA a Intendenta de Montevideo. Cejas participó durante el último mes de la compulsa electoral de quien fue la candidata del MPP por la lista 609, dentro de las opciones que presentó el FA. El Frente Amplio salió victorioso, aunque la figura más votada con un 32% fue el socialista Daniel Martínez, frente al 17% que obtuvo Topolansky.

Cuatro años más tarde, fue responsable de la campaña del MPP para las elecciones nacionales, que el Frente Amplio perdería frente a la candidatura de Luis Lacalle Pou pero que nuevamente consolidaría al sector como el más votado de la coalición de izquierda. Además, en 2020 fue partícipe de la estrategia de la campaña de la reelección de Orsi como intendente de Canelones.

A partir de 2022, y con el Frente Amplio en la oposición, Cejas comenzó a construir el equipo de campaña de Yamandú Orsi a pedido del entonces intendente, que se perfilaba a disputar la candidatura presidencial del FA.

“Naturalmente, ha conformado un equipo de gente joven que está trabajando en comunicación. Creo que todo el mundo, incluso de otras tiendas partidarias del FA, reconoce que la 609 tiene una buena política de comunicación, por la estética de su página, por las cosas que hace, por los equipos que ha conformado y la profesionalización y modernización que le pretende dar a la comunicación. Ahí Camilo aporta, pero también es un dirigente de mucho peso en la interna del MPP, integra el Ejecutivo y cotidianamente es uno de los que conduce al sector”, dijo Sánchez al respecto de Cejas, en conversación con La Diaria el 26 de febrero de 2022.

En 2024, esa campaña tomó forma pública con el sector impulsando a su propio candidato. El contexto: el MPP venía siendo en las últimas cuatro elecciones nacionales el sector más votado del Frente Amplio. Un fenómeno vinculado a su líder, ya fallecido, José Mujica.

El proceso de renovación parlamentaria del sector principal se había iniciado el 10 de febrero de 2022, cuando la senadora Lucía Topolansky comunicó la decisión de renunciar a su banca a partir del 1° de marzo de ese año. Fue a partir de ese punto, luego acelerado por los achaques de la edad y de salud de Mujica- cuando la barra joven del MPP comenzó a tomar las riendas de la conducción política del sector.

El triunfo de Yamandú Orsi en las elecciones de 2024 comenzó a gestarse a través de una reestructuración de la estrategia política del Frente Amplio respecto al proceso de 2019. El núcleo de decisiones operó mediante una mesa chica integrada por Camilo Cejas, Alejandro Sánchez, Martín Lees y el consultor argentino Mario Riorda. A diferencia de campañas anteriores, el comando resolvió prescindir de agencias de publicidad externas, gestionar la comunicación con equipos propios y centralizar las operaciones en una sede de tres pisos en el Centro de Montevideo, con coordinación semanal directa junto al Secretariado Ejecutivo en la sede partidaria.

Ya en el ciclo electoral, la campaña oficial para la interna frenteamplista se lanzó el 5 de marzo de 2024 en el barrio La Teja bajo el lema "Gobernar para la gente". Ocho días después, el 13 de marzo, ingresó en la Fiscalía la denuncia presentada por la mujer trans Paula Díaz y promovida por Romina Celeste Papasso, que acusó a Orsi de una presunta agresión ocurrida en 2014. El episodio condicionó la agenda hasta el 5 de mayo de 2024, fecha en que la denunciante admitió en televisión la falsedad de la acusación.

Durante la contienda interna, el 17 de abril de 2024 el senador Mario Bergara anunció el retiro de su precandidatura para adherir a la propuesta de Orsi. En las elecciones internas del 30 de junio de 2024, Orsi obtuvo el 59,1% de los sufragios de la fuerza política frente al 37,6% de Carolina Cosse, con quien acordó esa misma noche la conformación de la fórmula presidencial. El 27 de agosto de 2024 la estructura del MPP incorporó a la periodista Blanca Rodríguez en el segundo lugar al Senado por la Lista 609.

En el tramo final de la campaña que tuvo a Cejas como uno de sus estrategas principales se sumaron los consultores brasileños Otavio Antunes -asociado a las campañas del PT de Lula da Silva- y Halley Arrais, mientras la firma Focus entregó un esquema de 12 segmentaciones de público. Durante el debate presidencial obligatorio del 17 de noviembre de 2024, el consultor Hernán Merlino procesó datos en tiempo real mediante grupos de discusión coordinados por la firma Nómade, transmitiendo indicaciones a Cejas y Sánchez para ajustar las intervenciones del candidato en el bloque de cierre.

En la segunda vuelta del 24 de noviembre de 2024, la fórmula Orsi-Cosse alcanzó la Presidencia con 1.212.833 votos (49,84%) frente a los 1.119.537 votos (45,87%) adjudicados a la fórmula integrada por Álvaro Delgado y Valeria Ripoll.

Quienes trabajaron con él dicen que el jefe de campaña operativo fue él, Camilo Cejas. Que para trabajar es, más que nada, pragmático. Que es resolutivo. Que lo respetan. Que tiene poder de decisión, y con peso. Que es estratégico. Que mira constantemente por fuera de X (ex Twitter) -un micromundo al que los políticos suelen darle peso entre las redes sociales- y que cree en el poder de YouTube como canal de transmisión. De hecho, durante la campaña, funcionó el canal HablaYamandú con contenidos livianos, personales, sin relación a temas de campaña.

También dicen que jugó al fútbol en Villa Teresa y en inferiores de Nacional en mitad de cancha, que tiene especial interés y conocimiento en la identificación de nombres y sonidos que emiten diversas aves, que le divierte jugar al ajedrez. Que es sarcástico e irónico, pero que también es frontal. Y que tiene una hija, una niña, que es su prioridad absoluta.

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Camilo Cejas asumió como asesor en comunicación del presidente Yamandú Orsi el 1° de marzo de 2025, rol por el cual percibe un sueldo mensual nominal de 178.486 pesos.

En el marco de sus funciones, integró dos comitivas oficiales al exterior: el 20 y 21 de julio de 2025 acompañó a Orsi a Santiago de Chile para el encuentro “En defensa de la Democracia, combatiendo extremismos” sin generar costos en pasajes ni alojamiento, mientras que del 16 al 19 de abril de 2026 participó también con el presidente de la cuarta reunión de esa misma iniciativa en Barcelona, gira en la que el Estado abonó 843 dólares por su hospedaje y 7.985 dólares en pasajes para su traslado.

¿Qué se dice de su rol como asesor de comunicación de Orsi?

Algunas de las fuentes consultadas lo responsabilizan por la estrategia discursiva del presidente, esa en la que el propio Orsi incluye “tropiezos discursivos” que seguirá cometiendo. Es la misma estrategia que el expresidente Julio María Sanguinetti definió en en el programa Todo Un Tema de El Observador como "comunicación directa con la gente, por su sencillez".

Otros le quitan presión a su entorno de asesores y dicen que Orsi comete sus propios errores de comunicación. Que son decisiones suyas.

Dicen también que Cejas se siente más cercano a Sánchez que a Orsi. Porque es “de su barra”, son como hermanos. Dicen, además, que a veces Orsi consulta más a las personas de su confianza que lo acompañaron en la gestión como intendente de Canelones. Personas como Sergio Ashfield, Tania Yanes, Pata Kramer u Horacio Rivero.

Al margen de las cercanías, las gestiones de Cejas no solo han tenido que atender los derrapes discursivos en este año y medio de gestión. La comunicación presidencial estuvo también bajo cuestión tras el escándalo por la compra de una camioneta Hyundai Santa Fe híbrida realizada por Yamandú Orsi poco antes de asumir la presidencia.

La secuencia comunicacional de ese episodio podría ser un guion de comedia de enredos.

El disparador fueron inconsistencias en las declaraciones juradas del presidente con un vehículo comprado e incorporado a su patrimonio días antes de asumir, de la misma marca y concesionario que el usado en el desfile de su acto de asunción.

Ante el cuestionamiento por esas inconsistencias -identificadas por el programa Así Nos Va de Radio Carve- , Orsi admitió un pago por la camioneta menor al declarado, dejando en evidencia que accedió a un "descuento" de 25.000 dólares.

A partir de allí, la comunicación del presidente empeoró la situación. "Por lo general cuando hay descuentos me tiro de cabeza", dijo Orsi ante los medios. Nafta al fuego.

Cejas fue parte de la estrategia de transparentar la situación a través de un testimonio presidencial luego de ese "derrape". El 1º de junio, dos días después de la declaración poco feliz del mandatario, la cuenta de YouTube de Presidencia subió un video de Yamandú Orsi explicando el caso. Al momento, casi 11.000 vistas, un plano medio del Presidente, pared blanca, codos sobre una mesa de madera. Un mensaje a sus compatriotas, en lenguaje llano, directo, despojado de símbolos presidenciales.

“Queridos y queridas compatriotas…”. Referencias al masculino y al femenino, la inclusión. La misma estrategia que tuvo, también, durante su campaña presidencial. Intención de ahorrarle costos al estado, teoría del "precio razonable" y rebaja comercial ofrecida por la automotora. El uso cinco veces de la palabra "verdad" para explicar "el cómo y el por qué" del proceso. Pedido de disculpas si su proceder ofendió a alguien, compromiso de pagar la diferencia de su bolsillo.

Pero media hora después de publicado el video, el semanario Búsqueda informó de fuentes cercanas a Orsi la entrega de un segundo vehículo como forma de pago. Un vehículo que había sido donado a la campaña, que había sido sorteado, y que al no tener ganador, decidió integrar a su patrimonio personal.

Un día después, Orsi convocó a cuatro medios a su despacho parra comunicar su resolución de donar la camioneta Hyundai Santa Fe a la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP). Sin cámaras, sin mensaje a la ciudadanía. Todavía sigue sin respuesta oficial si existió un vínculo entre el descuento y la decisión de desfilar en un auto Hyundai el día de la asunción.

Mas luego de que Así nos Va y Búsqueda informaron que ese acuerdo se gestó en un asado de verano en Cabo Polonio entre Orsi y el dueño de la automotora Oliva -la misma que vendió la Hyundai Santa Fe y prestó el auto para el desfile-, algo que no fue desmentido desde el entorno de Orsi. Un silencio que aún persiste.

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Más allá de su rol oficial en el Ejecutivo, Camilo Cejas todavía es orgánico del MLN y del MPP. Integra el Comité Central del primero y la Dirección Nacional del segundo, donde aparte está en el Ejecutivo de los lunes, donde se encarga de informar a los compañeros sobre los asuntos de gobierno.

Es parte. Es cercano a los suyos. Gobierno o no gobierno, sigue militando. Sigue contando con la confianza de "los viejos", hoy de Lucía Topolansky, como ayer de José Mujica. Tal es la cercanía que fue una figura central en la organización de la despedida del expresidente, que falleció el 13 de mayo de 2025.

Antes, durante y después de la ceremonia, el féretro de líder estuvo bajo su vista.