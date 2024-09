La lista de Mujica y Topolansky pasa la posta a la "cosecha de la chacra": quiénes forman la nueva generación del MPP

Yamandú Orsi gira la cabeza para dirigirse a un José Mujica que lo escucha sentado en su sillón sobre el escenario. “Pepe, siempre nos has planteado que lo más importante para un militante como ustedes era lograr que apareciera una barra que los superara con distancia. Ta’ difícil, con Pepe y con Lucía, que esa distancia sea muy larga. Pero no tengan dudas que vamos a hacer todo lo posible, porque ustedes nos marcaron el camino”, le dice días antes de la elección interna.

La inquietud del candidato del Frente Amplio en junio de 2024 ya asomaba entre los jóvenes MPP en 1999 cuando acamparon juntos en Mercedes a orillas del río Negro. En aquel momento ya se preguntaban sobre el futuro de la organización sin Mujica. El líder del sector todavía no había llegado al Senado y tenía por delante sus más importantes partidas a jugar.

Seis elecciones después, un legislador del MPP dijo a El Observador que mientras Mujica presentaba a Blanca Rodríguez en la Huella de Seregni la semana pasada, recién salido del sanatorio, “los que no lloraron, bajaron la cabeza para no llorar”.

“Lo manejamos entre tres compañeros. A la antigua, orden cerrado (...). Porque sabíamos que le estábamos otorgando a los próximos 20, 25 años, una figura importante de esas que pueden hacer época. La vida nos enseñó que si tú quieres cosechar, es bueno que aprendas a sembrar”.

Presentación de Blanca Rodríguez, espacio 609. Alejandro Sanchez, Blanca Rodríguez, José Mujica. Foto: Leonardo Carreño.

"Cosecha de la chacra"

“La llegada de Blanca es como cuando llegó Suárez a Nacional o Forlán a Peñarol. Levanta la media, te permite pelear por campeonatos que no tenías”, afirmó a El Observador el senador emepepista Daniel Caggiani. “Pepe es un fuera de serie. Rompió el molde como figura internacional descollante y con un peso superlativo a nivel nacional. Puede hacer lo que quiera y generalmente le salen bien las cosas. La jugada de Blanca fue enteramente suya, ella es cosecha de la chacra”.

La histórica conductora de Subrayado tendrá su estreno sobre el escenario este sábado en el Parque Rodó, y comenzará una gira nacional que tendrá en el departamento de Artigas su primera parada. “Hasta ahora me he dedicado a hacer las preguntas. A partir de hoy, me voy a dedicar a encontrar las respuestas. (...) Voy a salir de la caja de vidrio a encontrarme cara a cara con la gente”, prometió.

Su aterrizaje como “independiente” en el Espacio 609, celebrado en todo el Frente Amplio, mantiene de todos modos como cabeza de lista al senador Alejandro “Pacha” Sánchez, hoy jefe de campaña de Orsi. Sus compañeros bromean con que ahora es el “secretario general” del MPP, un título más “bolche” que “tupa” en la cultura frenteamplista.

20240624 Entrevista a Alejandro Sánchez. IG (14).jpg Foto: Inés Guimaraens

Apodado “Pachanguero” en su juventud por su gusto por los bailes, el “Pacha” lleva 15 años en el Parlamento y ya ha confesado que le tienta tener un rol ejecutivo en un eventual gobierno de Orsi. En todo el Frente Amplio se da por hecho que va a ser el futuro secretario de la Presidencia; y antes de que Topolansky confirmara ante el Ejecutivo del MPP que los rumores sobre Blanca Rodríguez eran ciertos, varios compañeros lo proyectaban tarde o temprano como un presidenciable.

Con 44 años de edad, Sánchez es la principal cara visible de una camada que será central en esta nómina que por primera vez en 25 años no llevará a Mujica a la cabeza, más allá de mantenerlo como primer suplente para que ingrese en debates puntuales y que su rostro persista en la 609. Son todos legisladores menores de 45 años que en esta legislatura ocuparon las bancas de los históricos Mujica, Topolansky y Eduardo Bonomi.

El Frente Juvenil de los 90'

Con el “Pacha”, Caggiani como quinto titular y Sebastián Sabini en séptimo lugar, se consolida en la lista el viejo Frente Juvenil del Movimiento de Liberación Nacional (MLN) de fines de los ‘90. Luego de que se desarmara el aparato de jóvenes a comienzos de la década por tensiones con la línea de los “proletarios” –que tenía en Jorge Zabalza a uno de sus referentes–, los entonces militantes estudiantiles Sánchez, Pablo Caggiani (exconsejero de Primaria) y Hernán Planchón (exjerarca de Defensa) fueron convocados para rearmar el espacio.

Los Caggiani y los Sabini vivían a cuatro cuadras entre sí sobre la avenida Millán, a la altura del arroyo Miguelete, y pasaron juntos algunas Navidades. El mayor de los Caggiani militaba junto a “Pacha” en el gremio estudiantil del IBO, que decidió ocupar el liceo en 1996 en protesta contra la reforma educativa de Germán Rama. Sabini era un año más chico y militaba desde el liceo 18, pero acompañaba a los más grandes en el IBO, aún cuando su familia se mudó a una chacra cerca de Las Piedras.

Daniel Caggiani, hermano de Pablo, que se lleva dos años con Sabini y tres con “Pacha”, también pasó por el IBO y se sumó al Frente Juvenil del MLN. Fue una generación apadrinada en especial por Julio Marenales dentro del aparato, Antonio “Negro” Correa en lo territorial y el propio Mujica.

WhatsApp Image 2024-09-03 at 15.33.56.jpeg

Sabini recuerda hoy que sobre comienzos de los 2000 el “Pepe” los convocaba a la chacra para interiorizarlos en los oficios del campo. “Nos decía que éramos muy urbanos”, recuerda otro dirigente de esos tiempos, entre los que también se cuenta Camilo Cejas, hoy uno de los principales referentes en el comando de Orsi.

Nacidos todos a comienzos de los 80’, fueron criados en la “primavera democrática” que casi no tenía recuerdos propios de la dictadura, que daba sus primeros pasos en una organización que había tomado las armas en democracia y que para su llegada ya se jugaba por entero –no sin importantes tensiones internas– a la consolidación del MPP y al triunfo del Frente Amplio en las urnas.

Cuando la izquierda ganó por primera vez el gobierno en 2004, el veterano Juan Carlos “Canario” Peré los convocó a festejar con un asado en un local sobre San Martín, cerca del Borro. “Lo de antes no vale nada. Esta historia la construimos juntos”, le dijo a los jóvenes del MPP.

"De armas tomar"

En tercer lugar en la lista al Senado irá Charles Carrera, un abogado de profesión que trabajó junto a Eduardo Bonomi en el Ministerio del Interior como director de Secretaría y que hoy tiene especial afinidad con Lucía Topolansky.

Carrera cobró desde su rol de senador opositor especial protagonismo en este período en el MPP, al que representa en las reuniones orgánicas del Frente Amplio. Es además el encargado de las finanzas de la organización y uno de los principales referentes que no es “doble chapa”: es decir, que no integra al mismo tiempo el MLN.

En la siguiente línea de emepepistas –detrás de una cuarta línea concedida como “reaseguro” a la alianza entre El Abrazo y la Vertiente Artiguista, con Cristina Lustemberg y Edgardo Ortuño– va Sandra Lazo, una dirigente de Rocha que ha tenido especial visibilidad desde la comisión de Defensa del Senado.

Detrás de Sabini, aparece en el octavo puesto la diputada Cecilia Cairo, quien encabezará la lista 609 a la cámara baja por Montevideo. La excoordinadora del Plan Juntos también es visualizada por sus compañeros como firme candidata a desempeñar un rol ejecutivo en un eventual gobierno de izquierda.

Valorada en especial por su militancia en el Cerro, Cairo cobró mayor visibilidad en este período y de hecho su rostro fue uno de los que fueron impresos en la 609 para las internas junto al de Mujica, Topolansky, Orsi y Sánchez. La actual diputada también está como suplente en la primera línea al Senado, junto al “Pacha” y al expresidente.

Caggiani explicó a El Observador que el MPP usará el sistema mixto de suplentes –en que puede asumir el suplente respectivo si el senador electo pide licencia o el titular siguiente si el primero renuncia–, por lo que aún resta por definirse con claridad quién ocupará cada banca en la futura legislatura si Orsi gana el gobierno y convoca a los titulares para el Ejecutivo.

diputados-eutanasia---db-17-jpg..webp Cecilia Cairo y Lucía Etcheverry, diputadas del Frente Amplio Diego Battiste

En la línea al Senado de un MPP que ha calculado que ganará entre seis y siete bancas también están las diputadas Lucía Etcheverry y Bettiana Díaz, a quienes la exvicepresidenta Lucía Topolansky define a menudo como “legisladoras de armas tomar”. Las dos estarán en las listas a Diputados por Canelones y Montevideo, respectivamente.

En el noveno puesto está también Alfredo Fratti, blanco de origen y muy cercano a la chacra de Rincón del Cerro por sus conocimientos sobre el campo.

Así queda la lista 609 al Senado

Primera línea: Alejandro Sánchez, José Mujica, Cecilia Cairo, Aníbal Pereyra.

Segunda línea: Blanca Rodríguez, Lucía Topolansky, Alfredo Fratti y Bettiana Díaz.

Tercera línea: Charles Carrera, Javier Gandolfo (La Patriada), Sebastián Valdomir, Graciela Barrera.

Cuarta línea: Cristina Lustemberg, Edgardo Ortuño.

Daniel Caggiani.

Sandra Lazo.

Sebastián Sabini.

Cecilia Cairo.

Alfredo Fratti.

Lucía Etcheverry.