El MPP presentó a Blanca Rodríguez como candidata al Senado: "Llegué para jerarquizar la política"

Reveló entonces que fueron Mujica y Topolansky quienes la fueron a buscar. "De ambos es la gestión, a ellos se los debe responsabilizar, culpar o lo que fuere porque yo esté aquí". Luego detalló que las conversaciones entre los tres –las únicas personas que sabían del asunto– se desarrollaron durante cerca de un mes y medio.

Y que la condición que puso fue mantenerse como "independiente", a pesar de integrar la lista al Senado en un lugar destacado.

"Manejé el tema de la independencia y ellos hicieron de eso una causa, una condición, que fue de los tres", dijo Rodríguez.

Ya sobre cuestiones políticas, la exconductora de Canal 10 aseguró que cuando mejor le fue a Uruguay es cuando hizo cosas en colectivo. "Cuando nos fue mejor es cuando hicimos las cosas juntos, el mejor Uruguay lo hicimos juntos".

Prometió que ejercerá la política "con altura" y de "diálogo". Que nunca la verán "en el agravio, en la mentira".

"Llegué para jerarquizar la política, para mejorar la política", aseguró.

Destacó su condición de independiente, trabajadora, mujer, madre, feminista, hija de inmigrantes y cristiana.

"Hasta ahora me he dedicado a hacer las preguntas y a partir de hoy me voy a dedicar a encontrar las respuestas. Con los ojos puestos en el futuro, muchas gracias", dijo para cerrar su primer discurso en la Huella de Seregni.

Cómo va a ser la campaña de Blanca Rodríguez

Consultada sobre cuál será su rol en la campaña electoral, Rodríguez dijo que será "recorrer el país".

"Voy a salir a recorrer el país. Voy a salir de la caja de vidrio a encontrarme cara a cara con la gente. Básicamente eso", sostuvo.

Ante los gritos de una militante, que criticó a Valeria Ripoll, la exconductora pidió: "Vamos a tener como consigna ni una palabra negativa. Ni darla ni recibirla".