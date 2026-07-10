La FIFA gana dinero en todo: comercializará fragmentos del césped de la final del Mundial 2026 por cifras millonarias; mirá los precios

La pasión por el fútbol suele llevar a los aficionados a buscar los recuerdos más insólitos de los momentos históricos. Consciente de este fenómeno de coleccionismo, la FIFA puso en marcha una iniciativa comercial de alta gama de cara al cierre del Mundial 2026 . La entidad madre del fútbol internacional anunció la venta oficial de fragmentos auténticos del césped del MetLife Stadium, el recinto ubicado en Nueva Jersey que albergará el partido definitivo del certamen.

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Esta propuesta ofrece a los seguidores la oportunidad de adquirir un pedazo real de la historia deportiva, aunque los valores no son aptos para cualquier bolsillo. Los precios de estos recuerdos premium oscilan entre los US$ 450 y los US$ 3.000, dependiendo del tamaño y las especificaciones del paquete seleccionado. El objetivo es brindar un artículo exclusivo para los coleccionistas más exigentes del planeta.

Para garantizar la durabilidad del producto y evitar el deterioro natural de la vegetación, cada porción de césped s erá sometido a un cuidadoso proceso de conservación biológica, siendo completamente encapsulado en una resina transparente de alta resistencia.

De acuerdo con las especificaciones del organismo, las piezas serán entregadas dentro de una sofisticada urna de acrílico que exhibirá el emblema oficial del torneo.

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Además, los bloques llevarán inscripciones detalladas grabadas con láser, incluyendo el nombre del estadio, la fecha exacta del compromiso y el resultado final del partido que consagrará al nuevo campeón del mundo.

Debido a la naturaleza del producto, el proceso de distribución comenzará únicamente después de que concluya el encuentro programado para el domingo 19 de julio.

Esta estrategia asegura que el césped comercializado sea exactamente el mismo que pisaron los protagonistas en los 90 minutos más importantes del año.