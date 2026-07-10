Ciberataque en el Mundial 2026: hackers egipcios vulneraron la seguridad digital de la AFA tras el polémico partido que clasificó a Argentina ante Egipto

La intensa paridad y los roces vividos en los campos de juego del Mundial 2026 parecen haber trasladado la confrontación al universo digital. Tras el reciente y electrizante cruce mundialista entre las selecciones de Argentina y Egipto, la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) se convirtió en el blanco de una severa ofensiva cibernética. Según reportó la prensa de ese país, la citada entidad rectora del fútbol sufrió un acceso no autorizado en una de sus cuentas de correo electrónico institucionales por parte de un grupo de piratas informáticos de origen egipcio.

El incidente de seguridad se desencadenó pocas horas después de que concluyera el partido, un compromiso que estuvo marcado por la alta tensión deportiva, polémicas arbitrales e incluso un altercado en las zonas técnicas.

De acuerdo con las primeras informaciones, los atacantes informáticos lograron vulnerar las barreras de autenticación de la plataforma de mensajería de la AFA.

Aunque los detalles específicos sobre el volumen de datos comprometidos o la sensibilidad de los mensajes expuestos aún se manejan bajo estricta reserva, el hecho encendió de inmediato las alarmas de los comités de seguridad informática de la delegación albiceleste.

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Los especialistas en tecnología de la AFA detectaron la anomalía en los servidores e iniciaron de forma urgente los protocolos de contingencia para bloquear el acceso ilegal, restablecer el control total de las comunicaciones y auditar posibles filtraciones.

Este tipo de ciberataques, conocidos por ser perpetrados por agrupaciones de "hacktivistas" o fanáticos con conocimientos técnicos avanzados, suelen buscar información estratégica, contratos, documentos organizativos o simplemente generar desestabilización mediática en momentos de alta exposición pública como lo es una cita mundialista.

El suceso añade un condimento extra de preocupación extrafutbolística para los directivos argentinos en plena competencia, evidenciando que las grandes organizaciones deportivas no están exentas de los riesgos de la delincuencia digital, especialmente cuando los ánimos y la rivalidad entre naciones se exacerban en las redes y las plataformas interconectadas.