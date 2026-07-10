Fuerte suba de precios en el mercado de granos con incidencia del clima y la geopolítica

El mercado de granos cerró una segunda semana de subas de precios, con fuertes correcciones al alza por la acentuación de amenazas climáticas para la producción y el incremento del riesgo geopolítico por la reanudación de ataques entre Estados Unidos e Irán, así como por el recrudecimiento de la guerra entre Rusia y Ucrania.

Contribuyó a la tendencia alcista el nuevo informe mensual de estimaciones sobre la oferta y la demanda de granos del Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA), con ajustes de stock en soja y de existencias y producción, tanto en maíz como en trigo.

En este escenario, lo más impactante fue la suba del trigo posición diciembre, a US$ 240 por tonelada, un salto de 6,6% en la semana y de casi US$ 20 por tonelada en las últimas dos semanas.

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Repunte en los precios de los granos con el clima y China como factores alcistas

En trigo el USDA proyecta menores existencias mundiales y una baja en la producción de Estados Unidos, que consolidó la suba del cereal de 3% en la jornada del viernes para alcanzar la cotización más alta desde fines de mayo.

Además, un nuevo impuesto a la exportación de trigo que anunció Rusia se sumó a las preocupaciones de los operadores.

Mercado de granos: nuevas referencias

Las olas de calor que complican a los trigos europeos completan un cambio de escenario que en Uruguay se refleja en precios de la cebada para malterías que superaron los US$ 235 por tonelada aunque en trigo de la próxima cosecha se mantenían las cotizaciones sobre US$ 215 la tonelada este viernes.

Soja y maíz suben 3,5% y 4%

La soja en Uruguay se consolidó por encima de US$ 400 por tonelada, cuando queda alrededor del 20% a 25% de la cosecha 2026 por fijar precios.

Por un leve aumento previsto en las exportaciones, el USDA redujo de 9,25 a 8,98 millones de toneladas su estimación sobre el stock final de soja en Estados Unidos y aumentó en un millón de toneladas a 121,79 MT la producción estadounidense.

La condición de los cultivos de soja estadounidenses desmejoró del 65% a 64% en estado bueno a excelente, y los pronósticos del tiempo con altas temperaturas y lluvias escasas en un momento agrícolamente sensible permiten esperar un par de semanas más con esta tónica.

En el mercado de Chicago la soja posición julio cerró en US$ 439,6 con una suba semanal de 3,5% mientras que la cotización para agosto subió 4,9%.

En maíz los principales cambios en el informe del USDA fueron alcistas e impulsaron las cotizaciones que ganaron un 4% en la semana ante las previsiones de un alza del consumo forrajero y de una significativa caída del stock en Estados Unidos.

Además, el USDA redujo en casi 4 millones de toneladas la producción de maíz en la Unión Europea, muy afectada por la ola de calor y por la falta de lluvias, y elevó de 19,5 a 22,5 millones su cálculo sobre las compras de la Unión Europea en el exterior.

Colza gana firmeza

La oleaginosa invernal subió 3% en la semana en respuesta a la suba del petróleo y la desmejora de las condiciones climáticas en Europa y cotizaciones que fueron de menos a más y en Uruguay se consolidaron por encima de US$ 530 por tonelada de colza el viernes.

Las oleaginosas de invierno, más estables que otros granos, tienen una perspectiva muy firme para los próximos años impulsadas por la demanda energética, con la colza reemplazando progresivamente área de trigo y cebada en las rotaciones.

Los cultivos de invierno, después de una siembra en fechas apropiadas, se desarrollan algo por debajo de las expectativas con varias semanas de mucho frío y escasa luminosidad.

El arroz acompaña

El arroz acompañó las subas y por primera vez en dos meses superó los US$ 12 por bolsa en el sur de Brasil, referencia para Uruguay, con un marcado que empieza a incorporar las preocupaciones que genera el impacto de El Niño, con un régimen hídrico estacional alterado en Asia que afectaría la producción.

En los países del Mercosur el precio del arroz empiece a repuntar previo a la siembra de una zafra con desafíos por los altos costos y que se estima que reduciría el área.